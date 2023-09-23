Юрий Семин: «Динамо» сейчас показывает более качественную игру, чем «Спартак». Но это дерби»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо».

«Это традиционное интересное дерби. Всегда такие матчи проходят очень эмоционально. Всегда хорошая посещаемость. Мне кажется, что «Динамо» сейчас показывает более качественную игру [в сравнении со «Спартаком»]. Но это дерби, все может измениться в любой момент. Многое будет зависеть от готовности к этой игре у всех игроков.

Недавнее поражение «Динамо» от «Спартака» 1:4? Это все было давно. Я думаю, что «Динамо» проанализирует эту ситуацию и сделает выводы», – сказал бывший тренер «Локомотива».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:00 по московскому времени.

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13 комментариев

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MikGera
Сколько уже можно мусолить победу Спартака в кубке над Динамо? Та победа лишь констатировала что скамейка Спартака более качественная и мотивированная и не более. Что будет в матче основных составов не известно
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Spartakus1984
Всего прошел месяц после разгрома,и Динамо резко стало качественно играть?Думаю,ни Динамо не Спартак сейчас не способны играть стабильно
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Malcolm
Ответ Дмитрий Дмитриев
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ну болельщикам Спартака такие темы виднее, очевидно))
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Сергей Жарковский
Думаю Юрию Павловичу можно верить, вернее его прогнозу
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Гладиатор911
Трудно не согласиться СП Семиным. Меня в первую очередь беспокоит защита Спартака. Все будет зависит от неё. За нападение я спокоен.
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Дмитрий Дмитриев
вижу бибарасам давно не давали😄
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Victor Pavlovuch
Когда Спартак считают фаворитом - он пролетает как фанера над Парижем! Так и сейчас будет!
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argentina10
показывает и сегодня еще покажет более качественную.....только Динамо!!!
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Нейтральный критик
Непонятно, какую игру показывает Динамо – хаотичная и непредсказуемая команда даже на уровне отдельных игроков. Предсказуемы только провалы во вторых таймах.
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Сингенау Сильвупле
А еще Динамо более мощную предсезонку провело, поэтому бежать они лучше будут, чем Спартак.
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Malcolm
Палыч максимально прав, Динамо фаворит...
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