Юрий Семин: «Динамо» сейчас показывает более качественную игру, чем «Спартак». Но это дерби»

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо».

«Это традиционное интересное дерби. Всегда такие матчи проходят очень эмоционально. Всегда хорошая посещаемость. Мне кажется, что «Динамо» сейчас показывает более качественную игру [в сравнении со «Спартаком»]. Но это дерби, все может измениться в любой момент. Многое будет зависеть от готовности к этой игре у всех игроков.

Недавнее поражение «Динамо» от «Спартака» 1:4? Это все было давно. Я думаю, что «Динамо» проанализирует эту ситуацию и сделает выводы», – сказал бывший тренер «Локомотива».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:00 по московскому времени.

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