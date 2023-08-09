39-летний Иньеста перешел в «Эмирейтс» из лиги ОАЭ. Контракт – до конца сезона-2023/24
Андрес Иньеста перешел в «Эмирейтс» из ОАЭ.
Экс-полузащитник «Барселоны» присоединился к «Эмирейтс» на правах свободного агента. Соглашение Иньесты рассчитано до конца сезона-2023/24.
С 2018 года Иньеста выступал за «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Подробная статистика 39-летнего полузащитника доступна здесь.
Фото: emiratesclub.ae
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Скорее всего, это его последний сезон в качестве футболиста
Иньеста самый влияющий на игру футболист и в плане её структуры и системности и,о одновременно, в плане отхода от её же лекал ,в случае необходимости ( что ПАРАДОКС, само по себе).
Нет больше игроков с такими характеристиками.
Без Ини еевозможно воссоздать стиль Барсы и Сборной Испании образца 2008-2012 , сохраняя ту же эффективность и ту же грацию одновременно.
Другими словами ; тики-така в ее настоящей эффективной форме - это не Бускетс, не Месси, не Давид Силва, не даже Хави -- тики-така -- это Иньеста.
Если уж и сравнивать Ини с любым другим полузащитником, то только с Зиданом ( хоть они совсем разные) .
При всем уважении к Хави и Модричу их ступенька чуточку ниже в иерархии