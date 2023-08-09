39-летний Иньеста перешел в «Эмирейтс» из лиги ОАЭ. Контракт – до конца сезона-2023/24

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Барселона Андрес Иньеста Ла Лига трансферы высшая лига ОАЭ ФК Эмирейтс Футбол

Андрес Иньеста перешел в «Эмирейтс» из ОАЭ.

Экс-полузащитник «Барселоны» присоединился к «Эмирейтс» на правах свободного агента. Соглашение Иньесты рассчитано до конца сезона-2023/24.

С 2018 года Иньеста выступал за «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Подробная статистика 39-летнего полузащитника доступна здесь.

Фото: emiratesclub.ae

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18 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Гений с лысиной
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кто-то
Лучший цп 21-ого века!
Скорее всего, это его последний сезон в качестве футболиста
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василий иванов
Ответ Гений с лысиной
Банально Кроос, Модрич, Зидан, Пирло, тот же Хави были минимум не хуже, можно также добавить КДБ, например
банально, ты просто не видел игру Иньесты.
+5
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Великий Алонсо
Последний сезон походу и бутсы на гвоздь.
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Ллб
Ответ Гений с лысиной
Банально Кроос, Модрич, Зидан, Пирло, тот же Хави были минимум не хуже, можно также добавить КДБ, например
Если бы на этом сайте сидели Кроос и Пирло, то они бы тоже Вам влепили жирнейший минус)
Иньеста самый влияющий на игру футболист и в плане её структуры и системности и,о одновременно, в плане отхода от её же лекал ,в случае необходимости ( что ПАРАДОКС, само по себе).
Нет больше игроков с такими характеристиками.
Без Ини еевозможно воссоздать стиль Барсы и Сборной Испании образца 2008-2012 , сохраняя ту же эффективность и ту же грацию одновременно.
Другими словами ; тики-така в ее настоящей эффективной форме - это не Бускетс, не Месси, не Давид Силва, не даже Хави -- тики-така -- это Иньеста.
Если уж и сравнивать Ини с любым другим полузащитником, то только с Зиданом ( хоть они совсем разные) .
При всем уважении к Хави и Модричу их ступенька чуточку ниже в иерархии
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RUSLAN USMANKULYYEW
Удачи Легенда
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& Co1366
Успехов Иллюзионисту в новом клубе 🚩
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Арсен Талант-Уулу
Оперативненько, Спортс
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Кочевник56
ну это жостко...
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wowsergio
Странно, что не в соседнюю Аравию или уже не потянет год?
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AnMe
Удачи легенде ❤️ видимо, финишная прямая
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Дмитрий Калашников
Ответ василий иванов
банально, ты просто не видел игру Иньесты.
Видел и он прав что были и лучше
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