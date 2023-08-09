39-летний Иньеста перешел в «Эмирейтс» из лиги ОАЭ. Контракт – до конца сезона-2023/24

Андрес Иньеста перешел в «Эмирейтс» из ОАЭ.

Экс-полузащитник «Барселоны» присоединился к « » на правах свободного агента. Соглашение Иньесты рассчитано до конца сезона-2023/24.

С 2018 года Иньеста выступал за « » в чемпионате Японии. Подробная статистика 39-летнего полузащитника доступна здесь.

Фото: emiratesclub.ae

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