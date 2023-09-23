В «МЮ» не собираются увольнять тен Хага. В клубе спокойная обстановка

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Эрику тен Хагу не грозит отставка.

Об этом сообщает UtdPlug со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Также отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» спокойная обстановка.

Напомним, команда тен Хага потерпела 4 поражения за первые 6 игр во всех турнирах. 20 сентября она уступила «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

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31 комментарий

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Хан Сахан
Обычно за такими новостями и следует увольнение
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Ksandvankneshas
После такой новости главное Бёрнли не слить)
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Злая Какшка
то что сейчас происходит - спокойная обстановка . Боюсь представить что будет когда обстановка накалится
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Артур Артур
Ответ Хан Сахан
Обычно за такими новостями и следует увольнение
Спокойная обстановка=затишье перед бурей
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Диер Ташкент
Ну все логично. Чего увольнять то. Сезон только начался. Пришли новички. Игроки одни за другими вылетели. Обязан поработать
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Arma70@mail.ru
Ответ Геннадий Тимченко
владельцы лентяи - им просто лень искать какую-либо значимую фигуру на замену: лишние расходы перед продажей клуба им не интересны
а они его продадут?
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Булат Нуртдинов
Отставка Тен Хага будет самым глупым решением Глейзеров за все время владения МЮ. Хотя, я не удивлюсь и этому.
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Al Al
На чиле. На расслабоне.
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ман сити фейк
Ответ Роман
Впереди Бернли. И Тен Хаг потом расскажет всем хейтерам и экспертам, что они были не правы. А до этого просто не везло.
Будет гордиться как обыграл великую Бернли Елагина
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DAVID19-91
Ответ Хан Сахан
Обычно за такими новостями и следует увольнение
Да это нормальная реакция . На кого его менять? Уже 4 тренера уволили и никто не дал результат.
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Геннадий Тимченко
Ответ Arma70@mail.ru
а они его продадут?
продадут рано или поздно...Владельцы никуда не спешат
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rigobersong
За что уволнять-то?:)) С задачей веселить всех болельщиков он отлично справляется:))
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Чёрный тюльпан
МЮ через непродолжительное время обычно увольняет тренеров после таких новостей, если дела не идут в гору. Даже в этом компоненте, как Спартак.
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Zlatan Ibra
Плохие новости
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jam.football
От перемен мест тренеров результат не изменится
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Alexey Dorsh
This is fine
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Геннадий Тимченко
владельцы лентяи - им просто лень искать какую-либо значимую фигуру на замену: лишние расходы перед продажей клуба им не интересны
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