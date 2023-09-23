В «МЮ» не собираются увольнять тен Хага. В клубе спокойная обстановка

Эрику тен Хагу не грозит отставка.

Об этом сообщает UtdPlug со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Также отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» спокойная обстановка.

Напомним, команда тен Хага потерпела 4 поражения за первые 6 игр во всех турнирах. 20 сентября она уступила «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

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