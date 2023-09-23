Тен Хаг считает, что «МЮ» должен лучше защищаться: «11 игроков атакуют и обороняются. Команда – это как колода карт»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» должен лучше защищаться.

«Все дело в 11 игроках, которые выполняют свою работу. Я уже не раз повторял и говорил своим игрокам: мы атакуем всем составом и защищаемся всем составом

Когда один или два игрока не справляются с работой, это напоминает колоду карт, так что дело не только в одном или двух футболистах», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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33 комментария

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Softer06
В атаке пошире, в защите поуже
+16
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ivan ivanov
Тен Хаг молодец, быстро обучается. Раньше сваливал ответственность персонально, теперь решил просто тыкать абстрактно в команду
+7
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red hikkikomori
Если защищаться должны все 11 человек, почему тогда Рашфорд в основе играет? Вот поэтому и всплывают новости что игроки считают что у тренера есть "любимчики" , которые по-любому играют.
+4
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+4
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Malcolm
"Лучше защищаться" и Далот в основе - взаимоисключающие параграфы🤡
+2
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Копатель морей
Да все так считают
Но мы болельщики
А вот почему физрук ничего не меняет - неизвестно
+3
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red hikkikomori
Ответ Копатель морей
Лол, все достижения юнайтед в прошлом сезоне - почти полностью заслуга рашфора и его супер формы
суперформа Рашфорда по стате= Криштиану в первый сезон после возвращения, следующий сезон для каждого - оба сдулись, только на пешеходство старика Кришти никто не закрывает глаза, а то же самое от Рашфорда - простительно, надо быть последовательными
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Борис Энгельгардт
Ответ Копатель морей
Рашфор защищается, к тому же это условный Мбаппе, который в атаке за нескольких играет
чего он делает?))
а в атаке он просто космос...бежит зажмурившись и лупит с любого угла в защитников или сетку)
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red hikkikomori
Ответ Копатель морей
Рашфор защищается, к тому же это условный Мбаппе, который в атаке за нескольких играет
Да, защищается пешком, а уж с Мбаппе не сравнивай, когда выхлоп сравнимый будет, тогда и закроем глаза на его пассивность в обороне
+1
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Александр Колосов
Ответ Александр Колосов
Еще и АВБ на травме. Если сейчас выпустить Невилла, точно не хуже Далота сыграет.
Причем любой из братьев
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Александр Колосов
Ответ Копатель морей
Да какая разница какая у него стата? Вся тактика 7Хага была игрой на Рашфора Сейчас в начале сезона рашфор играл в центре, где он не может получать глубоко мяч и играть на скорости Первый матч слева - сразу же голевые действия
Самое забавное, что 99% процентов болельщиков об этом говорят уже лет 5, но тренеры МЮ упорно продолжают ставить его цф
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Копатель морей
Ответ red hikkikomori
суперформа Рашфорда по стате= Криштиану в первый сезон после возвращения, следующий сезон для каждого - оба сдулись, только на пешеходство старика Кришти никто не закрывает глаза, а то же самое от Рашфорда - простительно, надо быть последовательными
Да какая разница какая у него стата? Вся тактика 7Хага была игрой на Рашфора
Сейчас в начале сезона рашфор играл в центре, где он не может получать глубоко мяч и играть на скорости
Первый матч слева - сразу же голевые действия
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Александр Колосов
Ответ red hikkikomori
Если защищаться должны все 11 человек, почему тогда Рашфорд в основе играет? Вот поэтому и всплывают новости что игроки считают что у тренера есть "любимчики" , которые по-любому играют.
Вот про Рэша не надо. Его дело быстрые контратаки, без его голов в которых не было бы МЮ в Лиге Чемпионов. Если Рэшфорд будет бегать каждый раз в оборону, ему потом на ускорения в быстрых атаках просто сил не хватит. Можно подумать, Винисиус, Мбаппе, Салах, Холанд и пр в обороне отрабатывают всегда. А ведь эти игроки стали топами именно благодаря способности ускориться и убежать в контратаку.
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Копатель морей
Ответ Борис Энгельгардт
чего он делает?)) а в атаке он просто космос...бежит зажмурившись и лупит с любого угла в защитников или сетку)
Этот "якобы не космос" выиграл 7Хага трофей
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Копатель морей
Ответ red hikkikomori
Да, защищается пешком, а уж с Мбаппе не сравнивай, когда выхлоп сравнимый будет, тогда и закроем глаза на его пассивность в обороне
Лол, все достижения юнайтед в прошлом сезоне - почти полностью заслуга рашфора и его супер формы
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Александр Колосов
Ответ Malcolm
"Лучше защищаться" и Далот в основе - взаимоисключающие параграфы🤡
Еще и АВБ на травме. Если сейчас выпустить Невилла, точно не хуже Далота сыграет.
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Александр Колосов
Ответ Ashan Sorokin
Одинаково ,разве Тен Хаг выиграл три трофея за сезон ?
Согласен, даже хуже. При Жозе к тому же серебро АПЛ было. Я к тому, что в целом плохо закончат. И света в конце этого туннеля не видно пока
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Cristiano Ronaldo
Ответ Softer06
В атаке пошире, в защите поуже
Он, наверное и играет по такому принципу 😆
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Александр Колосов
Ответ Руслан1313
Голландский тотальный футбол!
Пока голландский штурвал получается
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Юрий Костыгин
Это намёк, что надо 52 человека в команде иметь?
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Kir6illf023
если команда колода карт, то Магуайр джокер
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bestttttttofthebest
Нападающий забивает а защитник обороняется)
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a.akhtimenko97@icloud.com
А тен хаг считает, что нужно собрать свои манатки и уехать в даль, прихватив с собой тупое руководство и не менее тупых владельцев
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Ashan Sorokin
Ответ Александр Колосов
Дайте мне 11 Аспиликуэт и я выиграю ЛЧ. Вот только автор этой цитаты перед тем, как сказал, выиграл уже много трофеев. А закончат в МЮ одинаково. С единственным трофем КАЛ. Как же тяжело болеть за Юнайтед в последние годы ... Поражения за поражением, этот топовый Брайтон проиграл дома АЕКу. На травме куча игроков, там из этого списка травмированных можно целую команду собрать. Ещё и Антони с Гринвудом исполнили, клоуны, слов цензурных не хватает.
Одинаково ,разве Тен Хаг выиграл три трофея за сезон ?
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Никита Филимонов
Лысый шулер?
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Jovid Mirzoev
Даа все думают почему МЮ плох оказывается они в карты играют...
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