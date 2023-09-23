Тен Хаг считает, что «МЮ» должен лучше защищаться: «11 игроков атакуют и обороняются. Команда – это как колода карт»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» должен лучше защищаться.

«Все дело в 11 игроках, которые выполняют свою работу. Я уже не раз повторял и говорил своим игрокам: мы атакуем всем составом и защищаемся всем составом

Когда один или два игрока не справляются с работой, это напоминает колоду карт, так что дело не только в одном или двух футболистах», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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