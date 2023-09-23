РФС разрешил костромскому «Спартаку» заявить Глушакова вне регистрационного периода

РФС разрешил костромскому «Спартаку» дозаявить Дениса Глушакова.

РФС разрешил заявить 36-летнего хавбека вне регистрационного периода.

Ранее костромской клуб объявил о подписании контракта с экс‑игроком сборной России.

В России Глушаков ранее выступал за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

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