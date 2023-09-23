РФС разрешил костромскому «Спартаку» заявить Глушакова вне регистрационного периода

Теги премьер-лига Россия РФС Вторая лига Б Денис Глушаков Спартак Кострома Футбол

РФС разрешил костромскому «Спартаку» дозаявить Дениса Глушакова.

РФС разрешил заявить 36-летнего хавбека вне регистрационного периода.

Ранее костромской клуб объявил о подписании контракта с экс‑игроком сборной России.

В России Глушаков ранее выступал за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

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6 комментариев

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НеПотерплю!
Почему разрешили? Костроме игроков не хватало? Или некоторые равнее других (с)
+6
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angry horse
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Александр Чидакин
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Ответ НеПотерплю!
Почему разрешили? Костроме игроков не хватало? Или некоторые равнее других (с)
Он верхние фейсы подтянул. И чехов
+3
0
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Данил Кублицкий
Опять мясным блат 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+3
-1
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stalkers111
Ответ НеПотерплю!
Почему разрешили? Костроме игроков не хватало? Или некоторые равнее других (с)
как свободному агенту в срок меньше месяца после ТО
+2
0
+2
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tankist231
Удачи Ден, пока силы есть, радуй болельщиков
+1
0
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