РФС разрешил костромскому «Спартаку» заявить Глушакова вне регистрационного периода
РФС разрешил костромскому «Спартаку» дозаявить Дениса Глушакова.
РФС разрешил заявить 36-летнего хавбека вне регистрационного периода.
Ранее костромской клуб объявил о подписании контракта с экс‑игроком сборной России.
В России Глушаков ранее выступал за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».
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