Кенийский марафонец Титус Экиру может быть дисквалифицирован на 10 лет из-за допинга и фальсификаций

Теги Бег допинг сборная Кении AIU Легкая атлетика

Кенийскому марафонцу Титусу Экиру грозит 10-летняя дисквалификация из-за допинга.

Как сообщает Inside the Games, кениец допустил четыре антидопинговых нарушения. Два из них связаны с использованием запрещенных веществ, а два других – с фальсификациями при расследованиях.

В мае 2021 года Экиру победил в Миланском городском марафоне, пробежав за 2 часа, 2 минуты и 57 секунд. Это шестой результат на этой дистанции в мире. 

В ноябре 2021 года спортсмен выиграл марафон в Абу-Даби. 

«Экиру сдал положительный тест на ацетонид триамцинолона после победы в Милане, но не был немедленно обвинен в использовании допинга.

Спортсмен объяснил, что положительная проба была обусловлена законным медицинским лечением, и первоначальное расследование подтвердило его объяснение. 

Затем Экиру сдал положительную допинг-пробу на петидин после победы в Абу-Даби и снова заявил, что такой результат был получен в результате законного медицинского лечения. 

Спортсмен был временно отстранен в июне 2022 года после того, как Athletic Integrity Unit возобновил расследование его обвинений в употреблении допинга.

Объяснения легкоатлета были отклонены AIU, и в марте ему были предъявлены обвинения в употреблении петидина, а в апреле – ацетонида триамцинолона. 

Это означает, что Экиру грозит дисквалификация на 10 лет», – заявили в независимом органе по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). 

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