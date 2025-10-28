  • Спортс
  • Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил с ободряющей речью
7

Жоан Лапорта подбодрил игроков «Барселоны» после поражения в класико.

В воскресенье каталонцы уступили «Реалу» (1:2) на выезде в матче 10-го тура Ла Лиги. Отрыв мадридцев в таблице увеличился до 5 очков.

Как сообщает Marca, на следующий день после класико президент «Барселоны» посетил тренировочную базу клуба и произнес короткую ободряющую речь перед игроками. Таким образом Лапорта продемонстрировал свою поддержку команде, понимая, что поражение от «Реала» может сказаться на раздевалке.

Отмечается, что президент каталонского клуба верит в футболистов и главного тренера Ханси Флика, считая, что «Барселона» способна бороться за победу во всех турнирах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
