Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил с ободряющей речью
Жоан Лапорта подбодрил игроков «Барселоны» после поражения в класико.
В воскресенье каталонцы уступили «Реалу» (1:2) на выезде в матче 10-го тура Ла Лиги. Отрыв мадридцев в таблице увеличился до 5 очков.
Как сообщает Marca, на следующий день после класико президент «Барселоны» посетил тренировочную базу клуба и произнес короткую ободряющую речь перед игроками. Таким образом Лапорта продемонстрировал свою поддержку команде, понимая, что поражение от «Реала» может сказаться на раздевалке.
Отмечается, что президент каталонского клуба верит в футболистов и главного тренера Ханси Флика, считая, что «Барселона» способна бороться за победу во всех турнирах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
