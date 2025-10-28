КДК рассмотрит бросание фанатами бутылок в судей на матче «Ахмат» – «Сочи». Потасовка игроков в концовке рассматриваться не будет

КДК рассмотрит бросание фанатами предметов в судей на матче «Ахмата» и «Сочи».

В понедельник грозненцы проиграли в домашнем матче Мир РПЛ со счетом 2:4. На встрече работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым .

«В рапорте указано одно дисциплинарное нарушение. После окончания матча с трибуны были брошены две пластиковые бутылки в сторону судейской бригады. В судей не попали», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Потасовка между игроками «Ахмата » и «Сочи » в концовке встречи комитетом рассматриваться не будет.

«Там две желтые карточки. Удалений нет, дисциплинарного нарушения тоже нет», – заявил Григорьянц.