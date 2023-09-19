Пети о словах Почеттино про Мудрика: «Ничья с «Борнмутом» – не вина Михаила. «Челси» мог бы играть неделю – и все равно бы не забил»

Теги Челси премьер-лига Англия Эммануэль Пети Борнмут Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Эммануэль Пети вступился за Михаила Мудрика после слов Маурисио Почеттино.

Напомним, после матча против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0) главный тренер «Челси» сказал о Мудрике: «Ему еще нужно учиться играть в АПЛ – лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться».

«Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: «Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?» Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против «Астон Виллы» он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с «Борнмутом» не была виной Мудрика.

«Челси» мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Betway.

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13 комментариев

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Профессор из Кобхэма
Так Мудрик был лучшим игроком в атаке на две команды. Никто больше него не создал в этом матче.
Забей Галлахер и игра могла раскрыться.

Другое дело, что игроки Челси играют чисто на инстинктах. Кто что умеет, тот то и делает. Почти не видно команды.

В 1 туре с Ливерпулем Челси напоминал топ команду. А сейчас с каждым туром команда все больше напоминает Челси времен Поттера.

Можно конечно списать все на травмы, но календарь был далеко не самый страшный. И тут по умолчанию нужно было набирать в 2 раза больше очков.
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mjjppgj497
Опять политический комментарий, ох уж эта Европа со своей свободой слова! ПереМудрили!!!
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Геннадий Тёкин
Михаил Мудрик получил от Goal 3 балла из 10 за игру с «Борнмутом» (0:0).

«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.

Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», – сказано в комментарии.
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Super Bock
Коноплянка был сильнее, чем бестолковый бегунок Михайло, давайте будем объективны.
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Rus Donskoy
мудрик изначально ошибка футбола
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Andrey Ashhabadskiy
мудрик максимум это чемпионат Польши вторая лига
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Антимосковский
Ответ Профессор из Кобхэма
Так Мудрик был лучшим игроком в атаке на две команды. Никто больше него не создал в этом матче. Забей Галлахер и игра могла раскрыться. Другое дело, что игроки Челси играют чисто на инстинктах. Кто что умеет, тот то и делает. Почти не видно команды. В 1 туре с Ливерпулем Челси напоминал топ команду. А сейчас с каждым туром команда все больше напоминает Челси времен Поттера. Можно конечно списать все на травмы, но календарь был далеко не самый страшный. И тут по умолчанию нужно было набирать в 2 раза больше очков.
лучший игрок 🤣🤣🤣 в чем? в челночном беге? глянь статистику, ттд, оценку его, хотя бы, он с такой эффективностью даже в сгоревшем брэдли не был бы лучшим)))
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Бритва Борисович
Ответ Профессор из Кобхэма
Так Мудрик был лучшим игроком в атаке на две команды. Никто больше него не создал в этом матче. Забей Галлахер и игра могла раскрыться. Другое дело, что игроки Челси играют чисто на инстинктах. Кто что умеет, тот то и делает. Почти не видно команды. В 1 туре с Ливерпулем Челси напоминал топ команду. А сейчас с каждым туром команда все больше напоминает Челси времен Поттера. Можно конечно списать все на травмы, но календарь был далеко не самый страшный. И тут по умолчанию нужно было набирать в 2 раза больше очков.
На две сложно сказать, но в Челси действительно от Мудрика больше всего угрозы исходило. Но здесь он будет опомоен с ног до головы, потому что ... ну ты сам понимаешь. Ужасные украинцы недовольны тем, что мы их гасим и отнимаем территорию их страны. Будем ненавидеть их за это от всей души. В таком месте нынче живём 🤷🏻‍♂️
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