Пети о словах Почеттино про Мудрика: «Ничья с «Борнмутом» – не вина Михаила. «Челси» мог бы играть неделю – и все равно бы не забил»

Эммануэль Пети вступился за Михаила Мудрика после слов Маурисио Почеттино.

Напомним, после матча против « » в 5-м туре АПЛ (0:0) главный тренер «Челси» сказал о Мудрике: «Ему еще нужно учиться играть в АПЛ – лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться».

« не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: «Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?» Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против «Астон Виллы» он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с «Борнмутом» не была виной Мудрика.

«Челси» мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру», – сказал бывший полузащитник « » в интервью Betway.

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