Пети о словах Почеттино про Мудрика: «Ничья с «Борнмутом» – не вина Михаила. «Челси» мог бы играть неделю – и все равно бы не забил»
Эммануэль Пети вступился за Михаила Мудрика после слов Маурисио Почеттино.
Напомним, после матча против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ (0:0) главный тренер «Челси» сказал о Мудрике: «Ему еще нужно учиться играть в АПЛ – лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться».
«Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: «Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?» Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против «Астон Виллы» он будет на скамейке запасных.
В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с «Борнмутом» не была виной Мудрика.
«Челси» мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Betway.
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Забей Галлахер и игра могла раскрыться.
Другое дело, что игроки Челси играют чисто на инстинктах. Кто что умеет, тот то и делает. Почти не видно команды.
В 1 туре с Ливерпулем Челси напоминал топ команду. А сейчас с каждым туром команда все больше напоминает Челси времен Поттера.
Можно конечно списать все на травмы, но календарь был далеко не самый страшный. И тут по умолчанию нужно было набирать в 2 раза больше очков.
«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.
Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», – сказано в комментарии.