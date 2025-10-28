Молодежная сборная России сыграет на турнире в Кыргызстане. Также участвуют Иран и Бахрейн

Молодежная сборная России сыграет с Кыргызстаном, Ираном и Бахрейном.

Команда Ивана Шабарова примет участие в международном турнире в Кыргызстане. Соперниками станут сборные Кыргызстана, Ирана и Бахрейна , все – для игроков до 23 лет.

Турнир пройдет в городе Ош. Встречи состоятся 12, 15 и 18 ноября.