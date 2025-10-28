Алвес выступил в пятидесятнической евангелической церкви: «Я заключил договор с Богом. В худший момент моей жизни посланник божий подобрал меня и привел в церковь»

Дани Алвес заявил, что заключил договор с Богом во время пребывания в тюрьме.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, оправданный по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств после 14 месяцев заключения, выступил на молодежном конгрессе пятидесятнической церкви «Елим» в Жироне.

«Верить в Бога необходимо. Я – доказательство этого. Я заключил договор с Богом. Мы должны серьезно относиться к тому, что говорит Бог, и иметь веру.

В разгар шторма всегда есть посланник божий. В худший момент моей жизни этот посланник подобрал меня и привел в церковь. Сегодня я на этом пути благодаря ему», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии.

Церковь «Елим» в Жироне является частью служения «Миссии Джимми Сваггерта» – евангелического религиозного движения, основанного на учении американского проповедника и телеведущего Джимми Сваггерта, считавшего католицизм «ложной религией». Евангелисты считают своим высшим авторитетом Библию, уделяя особое внимание распятию и воскресению, а также не признают авторитет папы римского.

Пятидесятники – евангельские христиане. Они придают особое значение крещению Святым Духом, понимая его как особое духовное переживание.