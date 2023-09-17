Почеттино о свисте фанатов «Челси»: «Что мы можем сделать? У нас 12 травмированных, и мы делаем больше, чем люди вправе ожидать. Будем здоровы – сможем бороться за все»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов после ничьей с «Борнмутом» (0:0).

«Когда тратишь деньги, появляются ожидания. Если вы не выигрываете, вполне нормально, что болельщики недовольны. Но я могу сказать болельщикам, что есть обстоятельства, которые мы не в силах изменить. Мы не можем изменить реальность. У нас слишком много травмированных. У нас будет сильная команда, когда все будут вместе. Когда мы будем здоровы, сможем бороться за все.

У нас доступны не все игроки с начала сезона. Что мы можем сделать?

Как по мне, тут не о чем говорить. Болельщики могут делать что угодно. А мы знаем, что нужно делать нам. Наша вера сильна, но на сегодняшний день у нас 12 травмированных футболистов. На скамейке 3-4 молодых парня. Мне расплакаться? Мне начать жаловаться? Мне нужно с этим смириться, принять этот вызов и сохранять оптимизм.

Мы делаем очень хорошие вещи, делаем больше, чем люди вправе ожидать. Но от «Челси» ждут только побед», – сказал главный тренер «синих».

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20 комментариев

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llolishe
Почетинно-Что ты можем сделать-я даже не знаю фамилий половину из тех кто играет за Челси
+23
-1
+22
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Красный чай
Почеттино летом:
Я не хочу оправдываться, говоря, что нам в первую очередь нужно время на перестройку, что мне нужно время на работу. Нет, никаких оправданий. Мы начинаем упорно работать
+16
-4
+12
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TheBestCapper
Запахло жареным. Он часто оправдывается🤔
+4
0
+4
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Bazilic
Не поплыл ли Почеттино?
+5
-1
+4
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Н.Ф.
49-12=37
+2
0
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Влад Пронин
Им с таким подходом не трансферный рынок надо было взрывать, а подобрать нормальных физиотерапевтов.
+1
0
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NottinghamForest79
Мудрик лучший в этом маче
+3
-2
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Veles3101
Да толку от тех поленьев что отлеживаются в районе лазарета. Реально только Нкунку потеря
+1
0
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Алексей Елистратов
Ответ Красный чай
Почеттино летом: Я не хочу оправдываться, говоря, что нам в первую очередь нужно время на перестройку, что мне нужно время на работу. Нет, никаких оправданий. Мы начинаем упорно работать
А как одно мешает другому? Если и правда лидеры в лазарете.
+4
-3
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Газонокосильщик Хави
У вас 12 травмированных тк состав в 50 человек. Было бы меньше людей в этой палате - меньше бы травмированных. Они же не из-за сверх нагрузок травмировались
+1
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Промах Мораты
Да? Ну посмотрим
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Lucky Luciano
Ответ Bazilic
Не поплыл ли Почеттино?
Ну тут уж не очень, большая часть игроков как раз бравших под основу травмирована, тут не случай нольседьмого
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Не уверен!!
Ответ TheBestCapper
Запахло жареным. Он часто оправдывается🤔
Челси специально купил тренера, который умеет грамотно оправдываться. Смотри через месяц фанаты его поймут и простят.
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Паша
Ответ Алексей Елистратов
А как одно мешает другому? Если и правда лидеры в лазарете.
У Челси сейчас есть лидеры?
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Владимир Владимир
Болельщикам Челси нужно следить за карьерой Поччетино в ТТХ, где он показал, что его сила на дистанции, когда игроки росли вместе с ним. Сейчас аналогичная ситуация, когда есть обширный выбор молодых и талантливых, но проблема в том, что времени никто не даст (на бумаге все так и выглядит). Ну как по мне, то Поч заслуживает доверия, просто под таким давлением работать ему будет сложно и неизвестно, готов ли он к этому.

В ПСЖ он тоже был хорош, пока ему не подвезли троянского коня в лице Месси и сломали всю структуру.
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Никита Анохин
нормально, зато владение на уровне 70%+. это как раз то, что нужно, чтобы побеждать.
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Виталий Ан
Жалуясь говорит: что мне жалываться? ))
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drow elf
У тебя игроков на 4 состава, кого ты грузишь?
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Marg12
Эксперты говорили же что 36 основных игроков есть, куда они делись?
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