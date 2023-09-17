Почеттино о свисте фанатов «Челси»: «Что мы можем сделать? У нас 12 травмированных, и мы делаем больше, чем люди вправе ожидать. Будем здоровы – сможем бороться за все»

Маурисио Почеттино высказался о свисте фанатов после ничьей с «Борнмутом» (0:0).

«Когда тратишь деньги, появляются ожидания. Если вы не выигрываете, вполне нормально, что болельщики недовольны. Но я могу сказать болельщикам, что есть обстоятельства, которые мы не в силах изменить. Мы не можем изменить реальность. У нас слишком много травмированных. У нас будет сильная команда, когда все будут вместе. Когда мы будем здоровы, сможем бороться за все.

У нас доступны не все игроки с начала сезона. Что мы можем сделать?

Как по мне, тут не о чем говорить. Болельщики могут делать что угодно. А мы знаем, что нужно делать нам. Наша вера сильна, но на сегодняшний день у нас 12 травмированных футболистов. На скамейке 3-4 молодых парня. Мне расплакаться? Мне начать жаловаться? Мне нужно с этим смириться, принять этот вызов и сохранять оптимизм.

Мы делаем очень хорошие вещи, делаем больше, чем люди вправе ожидать. Но от « » ждут только побед», – сказал главный тренер «синих».

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