Дженас о «Челси»: «Позиция центрфорварда кажется проклятой после ухода Дрогба в 2012-м. Почеттино нужно быстро решить проблему, учитывая, как быстро клуб нанимает и увольняет тренеров»

Джермейн Дженас считает, что проблемы «Челси» в атаке начались с уходом Дидье Дрогба.

«Мне кажется, что [Николасу] нужна некоторая помощь, но следует учитывать, что он новичок в клубе, у которого много лет были проблемы с центрфорвардами – практически с тех пор, как в 2012 году ушел .

Это одна позиций в « », которая порой кажется проклятой, вдобавок ко всему они каждую неделю играют новым составом, поэтому здесь нет постоянства. Это совершенно новая команда, но все равно нужно быстро решить эту проблему, потому что он знает, что о нем будут судить здесь и сейчас – все знают историю клуба и то, как быстро они нанимают и увольняют менеджеров.

Итак, он знает, что не может ждать, пока восстановится – когда он снова будет готов играть, уже наступит 2024 год. Почеттино может указать на игры, подобные [матчу с «Борнмутом»], как на доказательство проделанной работы, и теперь ему лишь нужно улучшить реализацию.

До сих пор, когда я видел их игры в этом сезоне, они были довольно посредственны, но против «Борнмута» они играли между линиями, чтобы занимать выгодные позиции. Это был первый раз, когда я по-настоящему смог понять, что они пытались сделать», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».

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