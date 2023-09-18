Дженас о «Челси»: «Позиция центрфорварда кажется проклятой после ухода Дрогба в 2012-м. Почеттино нужно быстро решить проблему, учитывая, как быстро клуб нанимает и увольняет тренеров»
Джермейн Дженас считает, что проблемы «Челси» в атаке начались с уходом Дидье Дрогба.
«Мне кажется, что [Николасу] Джексону нужна некоторая помощь, но следует учитывать, что он новичок в клубе, у которого много лет были проблемы с центрфорвардами – практически с тех пор, как в 2012 году ушел Дидье Дрогба.
Это одна позиций в «Челси», которая порой кажется проклятой, вдобавок ко всему они каждую неделю играют новым составом, поэтому здесь нет постоянства. Это совершенно новая команда, но Почеттино все равно нужно быстро решить эту проблему, потому что он знает, что о нем будут судить здесь и сейчас – все знают историю клуба и то, как быстро они нанимают и увольняют менеджеров.
Итак, он знает, что не может ждать, пока Нкунку восстановится – когда он снова будет готов играть, уже наступит 2024 год. Почеттино может указать на игры, подобные [матчу с «Борнмутом»], как на доказательство проделанной работы, и теперь ему лишь нужно улучшить реализацию.
До сих пор, когда я видел их игры в этом сезоне, они были довольно посредственны, но против «Борнмута» они играли между линиями, чтобы занимать выгодные позиции. Это был первый раз, когда я по-настоящему смог понять, что они пытались сделать», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».
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На счет проклятья Дрогба, был ещё результативный Коста после него, но Коста сам по себе проклятье))
А вообще Дженас прав.. Начиная с трансфера Торреса заиграл только Коста.. А ещё двадцать напов не заиграли..
Что Демба Ба, что Реми, что Жиру, что Вернер ни разу за Челси не положили даже 10 мячей за сезон в АПЛ..
Хотя в своих прошлых клубах имели цифры поприличнее.. А некоторые и после ухода из Челси стали вновь больше забивать..
Зафейлится успели как именитые, так и перспективные, и просто добротные форварды....а некотрые, как те же Лукака, Кенеди и Батшуайи по два раза..
Торрес,
Старридж,
Лукаку,
Демба Ба
Шюррле,
Реми,
Кенеди,
Пато,
Фалькао,
Это’о
Батшуайи
Мората,
Игуаин,
Абрахам,
Жиру,
Вернер..
И возможно, кого то ещё забыл..
А то что, двух из самых забивных форвардов Челси XXI века привёл Жозе, действительно, интересно.. И символично..