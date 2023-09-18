Дженас о «Челси»: «Позиция центрфорварда кажется проклятой после ухода Дрогба в 2012-м. Почеттино нужно быстро решить проблему, учитывая, как быстро клуб нанимает и увольняет тренеров»

Теги Челси Дидье Дрогба Джермейн Дженас премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Николас Джексон Футбол

Джермейн Дженас считает, что проблемы «Челси» в атаке начались с уходом Дидье Дрогба.

«Мне кажется, что [Николасу] Джексону нужна некоторая помощь, но следует учитывать, что он новичок в клубе, у которого много лет были проблемы с центрфорвардами – практически с тех пор, как в 2012 году ушел Дидье Дрогба.

Это одна позиций в «Челси», которая порой кажется проклятой, вдобавок ко всему они каждую неделю играют новым составом, поэтому здесь нет постоянства. Это совершенно новая команда, но Почеттино все равно нужно быстро решить эту проблему, потому что он знает, что о нем будут судить здесь и сейчас – все знают историю клуба и то, как быстро они нанимают и увольняют менеджеров.

Итак, он знает, что не может ждать, пока Нкунку восстановится – когда он снова будет готов играть, уже наступит 2024 год. Почеттино может указать на игры, подобные [матчу с «Борнмутом»], как на доказательство проделанной работы, и теперь ему лишь нужно улучшить реализацию.

До сих пор, когда я видел их игры в этом сезоне, они были довольно посредственны, но против «Борнмута» они играли между линиями, чтобы занимать выгодные позиции. Это был первый раз, когда я по-настоящему смог понять, что они пытались сделать», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».

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12 комментариев

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Shuller18
Ну Челси реально могила для форвардов исторически) Даже не знаешь, что лучше: купить топ напа, который облажается или пусть лажает середняк типа Джексона...
На счет проклятья Дрогба, был ещё результативный Коста после него, но Коста сам по себе проклятье))
+7
-1
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Wagner
Ответ Jo-jo
Коста был хорош, но предпочли Морату в своё время.
Коста ушёл со скандалом в Атлетико. И он оказался дураком, и Конте. А проиграл клуб.
+6
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dr. cage
Ответ Pitkin
Интересно. Только вот КАК Челси взял свой второй кубок ЛЧ без Дрогба? Хотя Дидьё сидел тогда на трибуне и болел за свой любимый клуб.
С незабивным тогда Вернером..

А вообще Дженас прав.. Начиная с трансфера Торреса заиграл только Коста.. А ещё двадцать напов не заиграли..
+5
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dr. cage
Ответ Yerbo
ну Демба Ба , Реми , Жиру не назвал бы провалом да и Вернер тоже. Свою пользу в завоевании трофеев они принесли.
Так речь не о их пользе, а именно о бомбардирских качествах..
Что Демба Ба, что Реми, что Жиру, что Вернер ни разу за Челси не положили даже 10 мячей за сезон в АПЛ..
Хотя в своих прошлых клубах имели цифры поприличнее.. А некоторые и после ухода из Челси стали вновь больше забивать..
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Pitkin
Интересно. Только вот КАК Челси взял свой второй кубок ЛЧ без Дрогба? Хотя Дидьё сидел тогда на трибуне и болел за свой любимый клуб.
+1
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Тухель
Так потому что нормальная комбинационная атака в 21 веке в Челси была только при Анчи. Тот сезон прям сильно выделяется. 103 забитых это жесть для Челси. На втором месте сезон Конте с 85. Разница огромная. А так обычно 60-70 мячей Челси забивает. При Сарри что то пытались, но игроки Сарри вообще не подходили, да и он неразумно подходил к трансферам и был не дипломатичным тренером
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dr. cage
Ответ Pitkin
Самое интересное состоит в том, что обоих забивных центранапов (Дрогба и Коста) привёл в Челси Моуриньо.
Сейчас пробежался по именам.. Грандиозно конечно..

Зафейлится успели как именитые, так и перспективные, и просто добротные форварды....а некотрые, как те же Лукака, Кенеди и Батшуайи по два раза..

Торрес,
Старридж,
Лукаку,
Демба Ба
Шюррле,
Реми,
Кенеди,
Пато,
Фалькао,
Это’о
Батшуайи
Мората,
Игуаин,
Абрахам,
Жиру,
Вернер..

И возможно, кого то ещё забыл..

А то что, двух из самых забивных форвардов Челси XXI века привёл Жозе, действительно, интересно.. И символично..
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Pitkin
Ответ dr. cage
С незабивным тогда Вернером.. А вообще Дженас прав.. Начиная с трансфера Торреса заиграл только Коста.. А ещё двадцать напов не заиграли..
Самое интересное состоит в том, что обоих забивных центранапов (Дрогба и Коста) привёл в Челси Моуриньо.
0
0
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Yerbo
Ответ dr. cage
Сейчас пробежался по именам.. Грандиозно конечно.. Зафейлится успели как именитые, так и перспективные, и просто добротные форварды....а некотрые, как те же Лукака, Кенеди и Батшуайи по два раза.. Торрес, Старридж, Лукаку, Демба Ба Шюррле, Реми, Кенеди, Пато, Фалькао, Это’о Батшуайи Мората, Игуаин, Абрахам, Жиру, Вернер.. И возможно, кого то ещё забыл.. А то что, двух из самых забивных форвардов Челси XXI века привёл Жозе, действительно, интересно.. И символично..
ну Демба Ба , Реми , Жиру не назвал бы провалом да и Вернер тоже. Свою пользу в завоевании трофеев они принесли.
0
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