Раджа Наингголан: «Роберто Мартинес не разбирается в футболе. При нем у Бельгии не было идеи, все решалось качествами де Брюйне или Азара. С хорошим тренером мы могли бы взять трофеи»

Раджа Наингголан раскритиковал бывшего тренера Бельгии Роберто Мартинеса.

Мартинес возглавлял бельгийскую национальную команду с 2016 по 2022 год. Сейчас испанский специалист тренирует сборную Португалии.

«Я не оказал достаточного влияния, учитывая мои данные. Я знаю это, я честен, но так произошло не только из-за моего выбора.

Марк Вильмотс не ставил меня в старт на Евро-2016, хотя я был одним из лучших игроков. А потом Мартинес отцепил меня без всякой причины. Его доводы для меня по-прежнему бессмысленны. Потому что, на мой взгляд, он очень плохой тренер и не разбирается в футболе.

Любой, кто называет его хорошим тренером, ничего не смыслит в футболе. Хороший тренер дает команде идею. А при Мартинесе ее у Бельгии никогда не было. Каждый раз, когда у нас возникали проблемы, решение приходило благодаря индивидуальным качествам Кевина де Брюйне , Эдена Азара или Ромелу Лукаку. Но у нас никогда не было единого стиля игры. И это чистая правда.

Мартинес умел находить общий язык с прессой, матчи играли ему на пользу. Лучше и быть не могло. Нужно быть самокритичным, а он никогда таким не был. Де Брюйне перешел на правый фланг атаки, хотя хотел играть в полузащите, но тренер настоял. Не знаю, обсуждал ли он определенные вещи с игроками. Конечно, он никогда не отводил меня в сторону, потому что я был ему не нужен.

Но я правда считаю, что Бельгия могла бы выиграть трофеи, если бы хоть раз вложилась в хорошего тренера», – сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Бельгии в интервью на YouTube-канале Джуниора Вертонгена.