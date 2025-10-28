  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Раджа Наингголан: «Роберто Мартинес не разбирается в футболе. При нем у Бельгии не было идеи, все решалось качествами де Брюйне или Азара. С хорошим тренером мы могли бы взять трофеи»
23

Раджа Наингголан: «Роберто Мартинес не разбирается в футболе. При нем у Бельгии не было идеи, все решалось качествами де Брюйне или Азара. С хорошим тренером мы могли бы взять трофеи»

Раджа Наингголан раскритиковал бывшего тренера Бельгии Роберто Мартинеса.

Мартинес возглавлял бельгийскую национальную команду с 2016 по 2022 год. Сейчас испанский специалист тренирует сборную Португалии.

«Я не оказал достаточного влияния, учитывая мои данные. Я знаю это, я честен, но так произошло  не только из-за моего выбора.

Марк Вильмотс не ставил меня в старт на Евро-2016, хотя я был одним из лучших игроков. А потом Мартинес отцепил меня без всякой причины. Его доводы для меня по-прежнему бессмысленны. Потому что, на мой взгляд, он очень плохой тренер и не разбирается в футболе.

Любой, кто называет его хорошим тренером, ничего не смыслит в футболе. Хороший тренер дает команде идею. А при Мартинесе ее у Бельгии никогда не было. Каждый раз, когда у нас возникали проблемы, решение приходило благодаря индивидуальным качествам Кевина де Брюйне, Эдена Азара или Ромелу Лукаку. Но у нас никогда не было единого стиля игры. И это чистая правда.

Мартинес умел находить общий язык с прессой, матчи играли ему на пользу. Лучше и быть не могло. Нужно быть самокритичным, а он никогда таким не был. Де Брюйне перешел на правый фланг атаки, хотя хотел играть в полузащите, но тренер настоял. Не знаю, обсуждал ли он определенные вещи с игроками. Конечно, он никогда не отводил меня в сторону, потому что я был ему не нужен.

Но я правда считаю, что Бельгия могла бы выиграть трофеи, если бы хоть раз вложилась в хорошего тренера», – сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Бельгии в интервью на YouTube-канале Джуниора Вертонгена.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: De Telegraaf
logoРаджа Наингголан
logoМарк Вильмотс
logoЭден Азар
logoКевин де Брюйне
logoРоберто Мартинес
logoРомелу Лукаку
logoвысшая лига Бельгия
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
14 минут назад
Спортивный врач Риполь о травме паха у Ямаля: «Изнуряющая боль почти на 50% снижает способность двигаться и бить по мячу – мы видели это в класико. Лечить такие травмы трудно»
50 минут назад
Мостовой о попытке похищения: «Я в безопасности, со мной и семьей все хорошо. Благодарю всех за поддержку»
сегодня, 12:55Видео
Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти. Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»
сегодня, 12:37Видео
Гусев об образовании в СССР: «В инязе было потрясающим. Даже у троечников советского времени грамотность до сих пор осталась! Сейчас приходит молодой – «не» и «ни» перепутаны»
сегодня, 12:21
Молодежная сборная России сыграет на турнире в Кыргызстане. Также участвуют Иран и Бахрейн
сегодня, 12:18
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 12:00Тесты и игры
Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо
сегодня, 11:33
Алвес выступил в пятидесятнической евангелической церкви: «Я заключил договор с Богом. В худший момент моей жизни посланник божий подобрал меня и привел в церковь»
сегодня, 11:17Видео
Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»
сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» принимает КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
25 минут назадLive
Спаллетти о «Ювентусе»: «Кто бы ни пришел вместо Тудора, ему повезет: он найдет хорошо подготовленную команду. Сейчас я меньше всего подхожу для разговоров о «Юве»
30 минут назад
Фердинанд о критике Слотом тактики соперников: «Оправдания. Есть много способов играть и побеждать, не только тики-така. У «Ливерпуля» в составе лучшие игроки мира, надо адаптироваться»
сегодня, 12:48
«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было
сегодня, 11:49
Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
сегодня, 10:45
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
«Аталанта» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:25
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 10:18
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 09:35
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
сегодня, 09:15