Футболистка сборной Испании Путельяс о прекращении бойкота: «Верю, что женский спорт и общество станут лучше. Было слишком много дискриминации»

Алексия Путельяс подвела итоги завершившегося бойкота женской сборной Испании.

Футболистки объявили бойкот из-за того, что Луис Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо после победы Испании в финале женского чемпионата мира. В среду в ходе переговоров с футболистками удалось договориться о прекращении бойкота.

«Это может стать поворотным моментом – когда есть до и после. Я правда так думаю. Верю, что соглашения, ради которых мы не спали всю ночь, сделают наш спорт, женский спорт и, как следствие, общество, намного лучше.

На протяжении многих десятилетий было слишком много систематической дискриминации в отношении женской команды. Нам пришлось много бороться, чтобы нас выслушали», – сказала Путельяс.

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