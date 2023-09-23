Футболистка Швеции Аслани: «Сколько женщин на высоких должностях в федерациях? Должно быть больше, надо что-то менять. Мы хотим равенства, но до него еще далеко»

Футболистка сборной Швеции не понимает, почему в женской Лиге наций нет ВАР.

«Такое ощущение, что на протяжении всей карьеры приходится вести такие сражения. Мы хотим равенства в футболе, но до него еще очень далеко.

Я не понимаю, в чем проблема. Неужели они не могут принимать нормальные решения? Такое ощущение, что мы, игроки, должны постоянно добиваться изменений сами.

Неужели надо устроить забастовку, чтобы ВАР появился? Количество команд на Олимпиаде должно быть одинаковым как для женщин, так и для мужчин, должны появиться камеры для видеоповторов – перечислять можно долго.

Я бы хотела навести порядок во всех федерациях. Было бы забавно. Можем ли мы проверить, сколько женщин находится на высоких должностях? Их не так много. Нужно что-то менять. В том числе и в Швеции. В Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин.

Мы говорим о том, что их должно быть больше в испанской федерации, но что насчет шведской? Сколько их у нас на самом деле? Об этом тоже нужно говорить, – заявила форвард «Милана».

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