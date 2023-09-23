Футболистка Швеции Аслани: «Сколько женщин на высоких должностях в федерациях? Должно быть больше, надо что-то менять. Мы хотим равенства, но до него еще далеко»

Теги Милан высшая лига Швеция серия А Италия УЕФА женский футбол ФИФА Сборная Швеции по футболу сборная Швеции жен Федерация футбола Швеции Косоваре Аслани видеоповторы дискриминация Футбол

Футболистка сборной Швеции не понимает, почему в женской Лиге наций нет ВАР.

«Такое ощущение, что на протяжении всей карьеры приходится вести такие сражения. Мы хотим равенства в футболе, но до него еще очень далеко.

Я не понимаю, в чем проблема. Неужели они не могут принимать нормальные решения? Такое ощущение, что мы, игроки, должны постоянно добиваться изменений сами.

Неужели надо устроить забастовку, чтобы ВАР появился? Количество команд на Олимпиаде должно быть одинаковым как для женщин, так и для мужчин, должны появиться камеры для видеоповторов – перечислять можно долго.

Я бы хотела навести порядок во всех федерациях. Было бы забавно. Можем ли мы проверить, сколько женщин находится на высоких должностях? Их не так много. Нужно что-то менять. В том числе и в Швеции. В Шведской футбольной федерации должно работать больше женщин.

Мы говорим о том, что их должно быть больше в испанской федерации, но что насчет шведской? Сколько их у нас на самом деле? Об этом тоже нужно говорить, – заявила форвард «Милана».

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11 комментариев

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Andrey Mikhalkov
Сколько женщин работает забойщиками в угольных шахтах?
Требуем равенства!
+24
0
+24
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RokeSantaCruz
Никто не против женщин на высших чинах. Только надо это заслужить своими умениями, а не получить по половому признаку.
+12
0
+12
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&_Bishep_&
А сколько человек в мире смотрят женский футбол? Достали феминистки. В любом руководстве нужны сильная нервная система, твердый характер .. Вас мало и в армии , и в полиции, и на флоте, и в шахтах, и в металлургии.
+9
0
+9
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yrok77
Ответ 6tspey7tb5
Сколько мужиков рожали. Мы требуем равенства 😂😂😂😂
совсем не в ту степь понесло
+7
0
+7
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0:4 на спотифай камп ноу
Как полавая принадлежность может влиять на работу и результат? Вот я знаю что много женщин работает в гос органах, судьи, адвокаты, нотариусы , бухгалтеры, прокуроры , и зарабатывают они на одном уровне с мужчинами тут все ясно они хорошие специалисты и поэтому на своём месте. Ну тут футболиста просит поставить на работу тех кто вообще не шарит за футбол, футбол это все таки другое поприще которое большинство женщин не переносят на дух, как можно кому то давать должность если он некомпетентнен в этой должности.?
+2
-1
+1
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Синий туман
Женский футбол надо сделать чисто женским во всех смыслах этого слова.Игроки , тренеры судьи, агенты, вся обслуга, комментаторы - только женский пол. В порядке эксперимента в отдельно взятой стране. И посмотреть, что из этого выйдет, и надолго ли их хватит.
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Alex_V69
Так играйте на уровне мужчин, тренируйте на уровне мужчин. В чем проблема-то?
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Чувак Г
Равенство? Боритесь с мужиками за место в составе за место в сборной зачем делать мужские и женские чемпионаты? Щас равенство кричите хотя и так равны если смотреть потом скажите этого недостаточно мы хотим быть выше мужчин.
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yrok77
Ответ Andrey Mikhalkov
Сколько женщин работает забойщиками в угольных шахтах? Требуем равенства!
а сколько женщин работает на стройках или в лесной отрасли? и так далее, перечислять можно бесконечно
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Синий туман
Женский футбол надо сделать чисто женским во всех смыслах этого слова.Игроки , тренеры судьи, агенты, вся обслуга, комментаторы - только женский пол. В порядке эксперимента в отдельно взятой стране. И посмотреть, что из этого выйдет, и надолго ли их хватит.
Хищные птицы пытались делать по такому шаблону, в итоге Зака Снайдера позвали доснимать, потому что женщина не справилась
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