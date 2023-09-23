Постекоглу о матче с «Арсеналом»: «Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти»

Эндж Постекоглу пообещал напугать «Арсенал» до смерти.

Матч «Тоттенхэма» с « » в рамках состоится в воскресенье.

«Что касается нашей игры, то мы не изменимся, приятель. Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти.

Я прекрасно понимаю, что соперничество в северном Лондоне очень важно для болельщиков, и принимаю это во внимание. Когда я был тренером «Селтика», болельщиков интересовал только результат. Мне это нравится, в этом вся прелесть игры. Это страсть, которую она приносит.

Люди чувствуют, что их футбольный клуб – продолжение семьи. И они хотят быть уверены, что каждую неделю команда побеждает, особенно против [принципиальных] соперников», – сказал тренер « ».

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