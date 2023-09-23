Постекоглу о матче с «Арсеналом»: «Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу пообещал напугать «Арсенал» до смерти.

Матч «Тоттенхэма» с «Арсеналом» в рамках АПЛ состоится в воскресенье.

«Что касается нашей игры, то мы не изменимся, приятель. Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти.

Я прекрасно понимаю, что соперничество в северном Лондоне очень важно для болельщиков, и принимаю это во внимание. Когда я был тренером «Селтика», болельщиков интересовал только результат. Мне это нравится, в этом вся прелесть игры. Это страсть, которую она приносит.

Люди чувствуют, что их футбольный клуб – продолжение семьи. И они хотят быть уверены, что каждую неделю команда побеждает, особенно против [принципиальных] соперников», – сказал тренер «Тоттенхэма».

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13 комментариев

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Stasinho7
Кайф когда тренера позволяют себе немного больше на прессухах

А не стандартные ответы на вопросы журналюг
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Владислав Горшенин
Ответ Foma T
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Постекоглу неожиданно выпрыгнет из угла и напугает Артету
+11
0
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Тимофей Яблонский
Настрой хороший однозначно
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-3
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Дмитрий Валерьевич
🐔🐔🐔🐔🐔
Лондон 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
+9
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Billy_Shears
Зачем это? Чтобы Артета перед матчем парней развеселил и настроил?
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Микель Венгер
Постекоглу как тренер мне нравится, да и прессухи у него на уровне, но чего-то сегодня переборщил.
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Блуждающий странник
У Тоттенхэма появился крутой тренер. И это не выглядит как дешевые понты, кроме этой фразы, которая в контексте и не оскорбительна ответил очень грамотно. Видно футбол для него не просто работа. Впервые есть ощущение, что Тоттенхэм угадал с тренером после Поча
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Митрандир цвета хаки
Доминатор выйдет на поле с испачканными зауженными брюками.
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Foma T
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Chernoy
Потом пропустим и проиграем, мы - Тоттенхэм!
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Maksat Begaliev
Будет жарко. Но по составу Арсенал получше. Да и фактор своего поля всегда имеет значение. Поэтому сделаю прогноз: 2:1 в пользу красной части Лондона.
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Dmitry Koway
что с мартинелли, есть новости?
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#SharkTeam
Наверно по ногам пинать будут. Похоже этот Эндж знает как играть против Арсенала
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