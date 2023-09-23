Постекоглу о матче с «Арсеналом»: «Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти»
Эндж Постекоглу пообещал напугать «Арсенал» до смерти.
Матч «Тоттенхэма» с «Арсеналом» в рамках АПЛ состоится в воскресенье.
«Что касается нашей игры, то мы не изменимся, приятель. Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти.
Я прекрасно понимаю, что соперничество в северном Лондоне очень важно для болельщиков, и принимаю это во внимание. Когда я был тренером «Селтика», болельщиков интересовал только результат. Мне это нравится, в этом вся прелесть игры. Это страсть, которую она приносит.
Люди чувствуют, что их футбольный клуб – продолжение семьи. И они хотят быть уверены, что каждую неделю команда побеждает, особенно против [принципиальных] соперников», – сказал тренер «Тоттенхэма».
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А не стандартные ответы на вопросы журналюг
Лондон 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴