Постекоглу о волевой победе над «Шеффилдом»: «Тоттенхэм» уже отличается стойкостью и духом. Такие матчи – реальная проверка на прочность»

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу оценил победу «Тоттенхэма» над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в АПЛ.

«Шпоры» забили голы на 98-й и 100-й минутах.

«Тоттенхэм» уже отличается стойкостью и духом, и это здорово, тем более у нас относительно новая команда.

Такие матчи – это реальная проверка на прочность, они помогают поверить в себя. Наши болельщики пережили незабываемый день, и этот камбэк поможет нам достичь своих целей», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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7 комментариев

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ман сити фейк
Поддержал перед матчем Ришарлисона а тот спас ему матч. Вот каким должно быть связь тренера с игроком
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Born is the King
Грек походу поменял менталитет Тоттенхэма. Команда играет легко и не бросает игру, когда пропускает
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avcgloronalduMU
Мэдисон моороец, зря его мб не купил, а взял маунта, Фернандес сник как тряпка
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Okaka
Анж красава
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Fatony
Ответ Born is the King
Грек походу поменял менталитет Тоттенхэма. Команда играет легко и не бросает игру, когда пропускает
Австралиец
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Obdob
Одного желания побеждать мало. Стойкость духа была и при Моуре с Конте, но тогда игроки банально не знали, что делать с мячом. Сейчас же Эндж поставил довольно уверенную игру в пас с нацеленностью на ворота соперника, и даже когда не все получалось, благодаря непрекращающемуся давлению с разнообразными вариантами розыгрыша мяча у шпор все же получилось дожать клинков.
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окечуква
Пока полет отличный. Быстрее бы еще Бентанкур вернулся.
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