Постекоглу о волевой победе над «Шеффилдом»: «Тоттенхэм» уже отличается стойкостью и духом. Такие матчи – реальная проверка на прочность»

Эндж Постекоглу оценил победу «Тоттенхэма» над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в АПЛ.

«Шпоры» забили голы на 98-й и 100-й минутах.

«Тоттенхэм» уже отличается стойкостью и духом, и это здорово, тем более у нас относительно новая команда.

Такие матчи – это реальная проверка на прочность, они помогают поверить в себя. Наши болельщики пережили незабываемый день, и этот камбэк поможет нам достичь своих целей», – сказал главный тренер « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS