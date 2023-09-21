Леви считает назначение Моуринью и Конте в «Тоттенхэм» ошибкой: «Они отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба»
Дэниэл Леви назвал ошибкой назначения Жозе Моуринью и Антонио Конте в «Тоттенхэм».
«Было время, когда мы были близки к победам. С Почеттино у нас был очень хороший период. Мы не совсем добились успеха, но были очень близки к этому. И у нас изменилась стратегия. Стратегия называлась «приведем трофейного тренера».
Мы сделали это дважды (речь про Антонио Конте и Жозе Моуринью – Sports.ru), и надо учиться на своих ошибках. Они отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба.
Мы хотим играть определенным образом, и если это значит, что для побед нужно немного больше времени, то, возможно, это правильно. Вот почему приглашение Постекоглу, с моей точки зрения, правильное решение. Этому клубу нужно было вернуться к истокам.
Честно говоря, на меня оказывалось большое давление, чтобы я привел кого-то с громким именем. Но я просто хотел, чтобы кто-то понимал нашу ДНК, играл в атакующий футбол, давал шанс молодым игрокам, верил в академию, строил отношения с болельщиками, понимал, какие ресурсы у нас есть, а каких нет, и был частью команды. Эндж, должен сказать, – это глоток свежего воздуха», – сказал глава «Тоттенхэма».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
что там давал Поч? 0 трофеев за 6 лет?
Команда финишировала второй два раза, стабильно попадала в топ-4, играла в финале ЛЧ.
Расширь лавочку, купи пару больших имен и Тоттенхэм, страшно сказать - мог бы и АПЛ взять.
Моментами Тоттенхэм показывал сумасшедший футбол. Одна из самых бегущий команд того времени была.
Но вместо этого он пытался выехать на том, что есть, а потом выгнал Почеттино.
Зато покупал почти всех, кого просил Конте. Тренер, который нигде надолго не задерживается.
Так что это как раз Леви виноват в том, что Тоттенхэм вечный зеротитуле. У него был шанс сделать шаг вперед.