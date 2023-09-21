Леви считает назначение Моуринью и Конте в «Тоттенхэм» ошибкой: «Они отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба»

Дэниэл Леви назвал ошибкой назначения Жозе Моуринью и Антонио Конте в «Тоттенхэм».

«Было время, когда мы были близки к победам. С Почеттино у нас был очень хороший период. Мы не совсем добились успеха, но были очень близки к этому. И у нас изменилась стратегия. Стратегия называлась «приведем трофейного тренера».

Мы сделали это дважды (речь про и – Sports.ru), и надо учиться на своих ошибках. Они отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба.

Мы хотим играть определенным образом, и если это значит, что для побед нужно немного больше времени, то, возможно, это правильно. Вот почему приглашение , с моей точки зрения, правильное решение. Этому клубу нужно было вернуться к истокам.

Честно говоря, на меня оказывалось большое давление, чтобы я привел кого-то с громким именем. Но я просто хотел, чтобы кто-то понимал нашу ДНК, играл в атакующий футбол, давал шанс молодым игрокам, верил в академию, строил отношения с болельщиками, понимал, какие ресурсы у нас есть, а каких нет, и был частью команды. Эндж, должен сказать, – это глоток свежего воздуха», – сказал глава «Тоттенхэма».

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