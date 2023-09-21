Леви считает назначение Моуринью и Конте в «Тоттенхэм» ошибкой: «Они отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба»

Теги Жозе Моуринью Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Маурисио Почеттино Эндж Постекоглу Футбол

Дэниэл Леви назвал ошибкой назначения Жозе Моуринью и Антонио Конте в «Тоттенхэм».

«Было время, когда мы были близки к победам. С Почеттино у нас был очень хороший период. Мы не совсем добились успеха, но были очень близки к этому. И у нас изменилась стратегия. Стратегия называлась «приведем трофейного тренера».

Мы сделали это дважды (речь про Антонио Конте и Жозе Моуринью – Sports.ru), и надо учиться на своих ошибках. Они отличные тренеры, но, возможно, не для этого клуба.

Мы хотим играть определенным образом, и если это значит, что для побед нужно немного больше времени, то, возможно, это правильно. Вот почему приглашение Постекоглу, с моей точки зрения, правильное решение. Этому клубу нужно было вернуться к истокам.

Честно говоря, на меня оказывалось большое давление, чтобы я привел кого-то с громким именем. Но я просто хотел, чтобы кто-то понимал нашу ДНК, играл в атакующий футбол, давал шанс молодым игрокам, верил в академию, строил отношения с болельщиками, понимал, какие ресурсы у нас есть, а каких нет, и был частью команды. Эндж, должен сказать, – это глоток свежего воздуха», – сказал глава «Тоттенхэма».

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34 комментария

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Андрей Королёв
Конечно не для этого, потому что тренеры трофейные)
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songbilong
Ответ GuruFutbola
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Реал, Челси, МЮ так-то повыше твоего клуба
+15
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зак
понятно ему не нужны тренера которые дают результат, потому что игроков клубу продавать станут дороже, игроки будут просить повышения зарплаты и продавать игроков станет сложнее, это для него чисто бизнес и не более.
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Kemal Gul
Ответ зак
понятно ему не нужны тренера которые дают результат, потому что игроков клубу продавать станут дороже, игроки будут просить повышения зарплаты и продавать игроков станет сложнее, это для него чисто бизнес и не более.
А разве Конте и Моуринью в Тоттенхэме давали результат? Только Поч отлично работал там, и играла команда ярко, Жозе и Антонио и близко ничего подобного в ТТХ не делали
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зак
Ответ GuruFutbola
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врядли он пойдет в бчк..
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Его Величество Златан
Пакет выжил максимум из тех рамок, в каких он был. А так, помоему кого в тотхем не поставь, ничего особо не выйдет из за политики владельца, трансферов и т д
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Kemal Gul
Ответ Иван Лапин
Жозе работал полгода всего, вывел клуб в финал кубка, в ТТХ начали подтягиваться звезды, Бэйл даже неплохо выглядел. А потом Жозе просто уволили. что там давал Поч? 0 трофеев за 6 лет?
За шесть лет Поч превратил Тоттенхэм из середняка, который изредка околачивался у топ-4, в завсегдатая ЛЧ и финалиста этого турнира с звёздными игроками в составе, он буквально построил Тоттенхэм. А в финал Кубка Англии много кто выходил, Уиган даже побеждал и тут же вылетел в шип
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
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Великий Моуриньо твой ночной кошмар
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sbtqg59825
Ответ Стюардесс по имени Жанн
ДНК Тоттенхэма? это что то новое ?
Это когда организм отторгает трофеи
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Иван Лапин
Ответ Kemal Gul
А разве Конте и Моуринью в Тоттенхэме давали результат? Только Поч отлично работал там, и играла команда ярко, Жозе и Антонио и близко ничего подобного в ТТХ не делали
Жозе работал полгода всего, вывел клуб в финал кубка, в ТТХ начали подтягиваться звезды, Бэйл даже неплохо выглядел. А потом Жозе просто уволили.

что там давал Поч? 0 трофеев за 6 лет?
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Kemal Gul
Ответ зак
понятно ему не нужны тренера которые дают результат, потому что игроков клубу продавать станут дороже, игроки будут просить повышения зарплаты и продавать игроков станет сложнее, это для него чисто бизнес и не более.
И вообще какой бизнес, какие трансферы, ты бредишь, что ли? Тоттенхэм входит в десятку клубов с худшим трансферным балансом в Европе за последние 10 сезонов. И кто это плюсует?
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Иван Лапин
Жозе работал полгода всего, вывел клуб в финал кубка, в ТТХ начали подтягиваться звезды, Бэйл даже неплохо выглядел. А потом Жозе просто уволили. что там давал Поч? 0 трофеев за 6 лет?
Как же ловко забывается то, как перед тем, как «просто уволили» Моуриньо, он отлетел от Динамо Загреб в лиге Европы
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Александр Рабонов
Ответ songbilong
Моуриньо и Конте про Леви в Тоттенхэме: он отличный функционер, но не для этого клуба
А типо до леви тоттенхэм был машиной по фарму трофеев?))
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Direct free kick
Ответ Копатель морей
Для ТТХ нужны тренеры бестрофейники Бьелса был бы отличным вариантом Ну или Григорян
Земан, но он староват
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ bobiki
Yids, нет?
у jидdоff есть ДНК?
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bobiki
Ответ Стюардесс по имени Жанн
ДНК Тоттенхэма? это что то новое ?
Yids, нет?
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songbilong
Ответ GuruFutbola
Это факты
кому как
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songbilong
Ответ GuruFutbola
Выше по победам в ле, это да🤣
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Уолтер Собчак
Ответ Иван Лапин
Жозе работал полгода всего, вывел клуб в финал кубка, в ТТХ начали подтягиваться звезды, Бэйл даже неплохо выглядел. А потом Жозе просто уволили. что там давал Поч? 0 трофеев за 6 лет?
Финал ЛЧ для "Тоттенхэма" — это почти трофей. Да и многие другие клубы были бы рады выйти в финал, пусть и проигрышный.
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Профессор из Кобхэма
Главная ошибка Леви в том, что он не дал денег на трансферы под Почеттино.
Команда финишировала второй два раза, стабильно попадала в топ-4, играла в финале ЛЧ.
Расширь лавочку, купи пару больших имен и Тоттенхэм, страшно сказать - мог бы и АПЛ взять.
Моментами Тоттенхэм показывал сумасшедший футбол. Одна из самых бегущий команд того времени была.

Но вместо этого он пытался выехать на том, что есть, а потом выгнал Почеттино.

Зато покупал почти всех, кого просил Конте. Тренер, который нигде надолго не задерживается.

Так что это как раз Леви виноват в том, что Тоттенхэм вечный зеротитуле. У него был шанс сделать шаг вперед.
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Манковский
Леви щас лежит в поту с температурой и медленно повторяет: "мой Харри.........они забрали моего птенчика......мой бедный Харри......."
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Holy Diver
Позорник. Моур вывел клуб в финал кубка Лиги, вполне мог обыграть шарлатана, но лысый гений уволил его за неделю до матча. За такую подлость к Величайшему не видать Тоттенхэму трофеев ещё лет 100.
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Стюардесс по имени Жанн
ДНК Тоттенхэма? это что то новое ?
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songbilong
Моуриньо и Конте про Леви в Тоттенхэме: он отличный функционер, но не для этого клуба
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