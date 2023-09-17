Мудрик получил 3 из 10 от Goal за матч с «Борнмутом» – меньше всех в «Челси»: «Совсем не похож на игрока за 88 млн фунтов»

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Михаил Мудрик получил от Goal 3 балла из 10 за игру с «Борнмутом» (0:0).

«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.

Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», – сказано в комментарии.

Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси».

По 4 балла получили Лесли Угочукву и Николас Джексон, по 5 – Аксель Дисаси, Ливай Колуилл, Энцо Фернандес, Конор Галлахер, а также вышедшие на замену Иан Матсен и Бен Чилуэлл. 6 баллов – у Мало Гюсто, Тиаго Силвы, Рахима Стерлинга и Коула Палмера, который вышел со скамейки.

Лучший балл заработал голкипер Роберт Санчес – 7 из 10.

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино получил 4 балла. 

У Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд. Вингер ни разу не забил после перехода в «Челси»

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66 комментариев

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Вадим Поречкин
Мудрик. Комментарии Мостового. Испанский поцелуй. Зарема. Изи трафик для спортс) Как же местные кайфуют от этих тем )
+79
-18
+61
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luu
Он и на 14 миллионов не тянет
+47
-6
+41
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вадим Поречкин
Мудрик. Комментарии Мостового. Испанский поцелуй. Зарема. Изи трафик для спортс) Как же местные кайфуют от этих тем )
Ты можешь не сидеть тут если недоволен чем-то или заставляют?
+36
-13
+23
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Фанат Лионеля Месси
Кто-нить может объяснить прикол с капитанской повязкой у Конора ,как она у типа ,которого если я не ошибаюсь пытались продать,а не у Силвы?
ФК МЭМ вышел на новый уровень:)
+25
-7
+18
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Jese Rodrigues
Даже в нынешнее время когда любое полено стоит 70+, за это полено переплатили в несколько раз.
+17
-1
+16
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Иван Пупкин
Кажется я знаю, кого первым депортируют из Европы в ВСУ
+16
-2
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Arty K.
Он не тянет даже на 50000 рублей, Сутормин подтвердит
+11
-1
+10
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OldCityFan
Зато контракт на 8 лет че ему париться хорошую зп будет получать всю карьеру
+10
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Николай Кошкин
Ответ Полуэктов Пётр
Чушь полная. В первом тайме был очень достоин. Нормальные издания дают ему 6.9
69
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Диер Ташкент
Как сторонный наблюдатель скажу Мудрик был неплох, на фоне остальных игроков челси. Создал ведь голевые моменты
+19
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Диер Ташкент
Ответ Давид Agabekyan
А аналитики Goal не сторонние?
Не знаю какие эксперты сидят в Goal. Я к тому, что я не болельщик Челси или украинец или не против русских
+7
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Владислав Романов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ты можешь не сидеть тут если недоволен чем-то или заставляют?
он мазохист😁
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Давид Agabekyan
Ответ Диер Ташкент
Как сторонный наблюдатель скажу Мудрик был неплох, на фоне остальных игроков челси. Создал ведь голевые моменты
А аналитики Goal не сторонние?
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Konstantin Meerov
В Леопард посадят и люк заварят, если так продолжит играть
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Донован хозяин НБА
Ответ madjer163
Самое слабое звено, никогда бы не выпускал это клоуна даже на замену , тупое отмывание денег
Игру ты, конечно, не смотрел, раз несёшь подобную хрюканину. Иначе бы не говорил подобного бреда, учитывая, что Мудрик чуть ил не единственный игрок, пытающийся обострять и создавать голевые моменты
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Пашка Донофф
Зрада
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Водяра
Чувак похож на пацана на дворе. Какие 88 мультов зелени?
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Groznyi2024
Ответ Arty K.
Он не тянет даже на 50000 рублей, Сутормин подтвердит
Как раз Сутормин сегодня на 70 млн сыграл)
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Федор Петров
Ответ luu
Он и на 14 миллионов не тянет
Мы Мудрика хвалить не бросим
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Игорь Пичугин
Ну он пока наверное не может на свой уровень выйти, переживает, как Зиня каждый день плачет.
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pulyalke
мудрик это гуманитарка - угомонитесь))
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Виталий Ан
Ответ Диер Ташкент
Да не, не сказал бы что он лучше Антони
Антони играет второй сезон во всех матчах. Мудрика выпускали на замены или сидел в запасе и редко играл в старте. Понятно что ему нужна практика. Но в некоторых эпизодах видно что он многое может, в отличии от Антони. Который ничего другого не показывает. Очень ограниченный. И без прогресса.
Мудрика надо отдавать в аренду, к более слабым командам но чтоб играл в каждом матче.
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Alex
Ответ Вадим Поречкин
Мудрик. Комментарии Мостового. Испанский поцелуй. Зарема. Изи трафик для спортс) Как же местные кайфуют от этих тем )
Мудрик как отражение всей территории, откуда он родом, отделяющую Польшу от людей. Денег вложена уйма, а отдача отрицательная. Ну ок, Мудрик хотя бы не потерял территорию для Челси
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Veles3101
ну поиграет д зимы с банки , а зимой скинут в какой-нибудь Шефилд в аренду
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Химик ЛГХЗ
Ответ luu
Он и на 14 миллионов не тянет
Тонко😉
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