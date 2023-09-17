Мудрик получил 3 из 10 от Goal за матч с «Борнмутом» – меньше всех в «Челси»: «Совсем не похож на игрока за 88 млн фунтов»
Михаил Мудрик получил от Goal 3 балла из 10 за игру с «Борнмутом» (0:0).
«Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно.
Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов», – сказано в комментарии.
Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов «Челси».
По 4 балла получили Лесли Угочукву и Николас Джексон, по 5 – Аксель Дисаси, Ливай Колуилл, Энцо Фернандес, Конор Галлахер, а также вышедшие на замену Иан Матсен и Бен Чилуэлл. 6 баллов – у Мало Гюсто, Тиаго Силвы, Рахима Стерлинга и Коула Палмера, который вышел со скамейки.
Лучший балл заработал голкипер Роберт Санчес – 7 из 10.
Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино получил 4 балла.
У Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд. Вингер ни разу не забил после перехода в «Челси»
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Мудрика надо отдавать в аренду, к более слабым командам но чтоб играл в каждом матче.