«Таких игроков, как Мудрик и Стерлинг, немного. Играя против футболистов топ-уровня, важно знать их сильные стороны». Защитник «Борнмута» Ааронс о «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Рахим Стерлинг Макс Ааронс Михаил Мудрик Футбол

Макс Ааронс высоко оценил уровень Михаила Мудрика и Рахима Стерлинга.

«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ (0:0). Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями. Стерлинг отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

«После игры мы были разочарованы тем, что не смогли взять три очка. У них было несколько моментов, но я думаю, на данный момент мы провели лучший матч в сезоне. Мы можем извлечь много положительных моментов из игры, и нам необходимо делать это в каждом туре.

Мы играем против футболистов топ-уровня, поэтому важно знать, с кем ты играешь, каковы их сильные стороны. Тренер хочет, чтобы мы были агрессивны в атаке, и мы пытались это делать. Таких игроков, как Мудрик и Стерлинг, немного, но мы провели отличный матч», – сказал защитник «Борнмута».

Мудрик получил 3 из 10 от Goal за матч с «Борнмутом» – меньше всех в «Челси»: «Совсем не похож на игрока за 88 млн фунтов»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlad33
Таких игроков,как Мудрик,к сожалению немного,поэтому время от времени приходится напрягаться,добавил Ааронс.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Мудрика для рофла добавил)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Томаш Спенсер
"дайте мне 11 мудриков и я проиграю все матчи сезона" © Йозе Марино
😎
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Вот уже игрок Борнмута стебется)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Владимир Самсонов
У обоих , кроме скорости, ничего нет. Пеп пытался из Стерлинга сделать топа, но понял, что тут каши не сваришь
У Стерлинга 173+134 г+п к 28 годам за карьеру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
У обоих , кроме скорости, ничего нет. Пеп пытался из Стерлинга сделать топа, но понял, что тут каши не сваришь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sema32
15 гривень этому господину!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Стерлинг великий игрок и уже легенда АПЛ и сборной Англии, с Мудриком его конечно сравнить это как Дядюна с Ибрагимовичем:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Лол как их вообще можно сравнивать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem saribekyan
Интересно, деньги за такие высказывания кто платит? Неужели Мудрик из своего кармана? Или организаторы его перехода свои задницы прикрывают?
Мудрик же успешно ,,скрывает" свой фантастический футбольный ,,талант"!
Главное, продержаться ещё пару лет и ,,жизнь удалась"!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrei Bandalak
Им что платят за упоминание мудрика? Ну прям космонавт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноно Гомес
дельфинов и бегунков хотел он сказать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий