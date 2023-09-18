«Таких игроков, как Мудрик и Стерлинг, немного. Играя против футболистов топ-уровня, важно знать их сильные стороны». Защитник «Борнмута» Ааронс о «Челси»

Макс Ааронс высоко оценил уровень Михаила Мудрика и Рахима Стерлинга.

«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ (0:0). Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе и провел на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями. Стерлинг отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

«После игры мы были разочарованы тем, что не смогли взять три очка. У них было несколько моментов, но я думаю, на данный момент мы провели лучший матч в сезоне. Мы можем извлечь много положительных моментов из игры, и нам необходимо делать это в каждом туре.

Мы играем против футболистов топ-уровня, поэтому важно знать, с кем ты играешь, каковы их сильные стороны. Тренер хочет, чтобы мы были агрессивны в атаке, и мы пытались это делать. Таких игроков, как Мудрик и Стерлинг, немного, но мы провели отличный матч», – сказал защитник «Борнмута».

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