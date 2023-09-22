Радимов уверен, что Тутберидзе могла бы возглавить любой футбольный клуб: «Опыт у нее колоссальный»

Владислав Радимов считает, что Этери Тутберидзе проявила бы себя в футболе.

– Я не сильный профессионал в фигурном катании, но на контрольных прокатах мне все понравились. Правда, посмотрел я только спортивные пары, так как больше не было времени.

Жутко люблю, когда человек умеет кататься на коньках. Это вызывает восхищение. Так как кроме никого не знаю, то болел за него.

Конечно, слышал про Лизу Туктамышеву, но лично не знаком. Она питерская, поэтому за нее априори начинаешь болеть.

– Какой футбольный клуб могла бы возглавить ?

– Любой! На коньках, конечно, она вряд ли кого-то из футболистов смогла бы научить кататься, в таком возрасте это сложно, но опыт у нее колоссальный, – сказал бывший полузащитник «Зенита» о тренере по фигурному катанию.

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