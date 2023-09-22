Радимов уверен, что Тутберидзе могла бы возглавить любой футбольный клуб: «Опыт у нее колоссальный»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Александр Галлямов контрольные прокаты Футбол

Владислав Радимов считает, что Этери Тутберидзе проявила бы себя в футболе.

– Я не сильный профессионал в фигурном катании, но на контрольных прокатах мне все понравились. Правда, посмотрел я только спортивные пары, так как больше не было времени.

Жутко люблю, когда человек умеет кататься на коньках. Это вызывает восхищение. Так как кроме Галлямова никого не знаю, то болел за него.

Конечно, слышал про Лизу Туктамышеву, но лично не знаком. Она питерская, поэтому за нее априори начинаешь болеть.

– Какой футбольный клуб могла бы возглавить Тутберидзе?

– Любой! На коньках, конечно, она вряд ли кого-то из футболистов смогла бы научить кататься, в таком возрасте это сложно, но опыт у нее колоссальный, – сказал бывший полузащитник «Зенита» о тренере по фигурному катанию.

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23 комментария

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Н.Ф.
Под её чутким руководством Гатагов бы и полуторный аксель освоил.
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QWertY
Умные мысли преследовали его, но он был быстрее
+23
-4
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milky way
Вечер пятницы у Радимова.
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SamAreZ
Это клиника конечно
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Wiley Fox
Не любой, а зенит

Там куча помощников всегда. Тутберидзе своих двух ещё притащит

Будет в пальто на бровке мотивировать
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Михаил1970
Только если научится чеканить.
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Святослав Федорович
Больший бред представить сложно
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Фут.Боль
Ответ Н.Ф.
Под её чутким руководством Гатагов бы и полуторный аксель освоил.
https://youtu.be/NlYhy40OT18?feature=shared

уже освоил
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Антиглор17
Вечер пятницы, Владик решил отдохнуть...
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Jaguarrr
Можно попробовать возглавить СКА.
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Shveddka
То есть на футбольно тренера учиться не надо, а деньги бешеные.. Возьмите меня!
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pavasaris
Ответ QWertY
Умные мысли преследовали его, но он был быстрее
А какой ответ предполагает этот вопрос журналиста? Просто интересно.
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Тренерские конспекты Бормана
Журналист опять напоил уважаемого ветерана и взял у него интервью
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Ярик01
В футболе своих беридзе дохренадзе, на всех делить и не хватает
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Геннадий Киселев
А Мостовому надо доверить сборную по синхронному плаванию.
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KMR
Пеп,Хави, Анч и Клопп напряглись
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Дима Лобачёв
Радимов, Широков… Вы только фриков спрашиваете?!?
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KasperSurgut
Ответ milky way
Вечер пятницы у Радимова.
Вечер опрокинуть недопитые за неделю и расчехлить новые))
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catcher69
любой российский потомучто ими итак управляют непонятно кто и откуда )))))))))
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