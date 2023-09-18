Радимов о Деограсии: «Будет так же работать – в следующем году поедет в московский клуб»

Владислав Радимов высоко отозвался о работе тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.

Накануне «Оренбург» обыграл в гостях «Локомотив» (2:0) в 8‑м туре Мир и занимает сейчас 11-е место в таблице.

«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашел с ними контакт.

« » вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если футболистам «Оренбурга» давать пространство, они могут тебя наказать, что они и сделали.

Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб. Личка уехал и показывает результат в «Динамо», — сказал экс-игрок сборной России.

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