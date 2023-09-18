Радимов о Деограсии: «Будет так же работать – в следующем году поедет в московский клуб»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Давид Деограсия Футбол

Владислав Радимов высоко отозвался о работе тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.

Накануне «Оренбург» обыграл в гостях «Локомотив» (2:0) в 8‑м туре Мир РПЛ и занимает сейчас 11-е место в таблице.

«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашел с ними контакт.

«Оренбург» вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если футболистам «Оренбурга» давать пространство, они могут тебя наказать, что они и сделали.

Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб. Личка уехал и показывает результат в «Динамо», — сказал экс-игрок сборной России.

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13 комментариев

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Штаны Габора Кирая
Ответ Baobabb forever
Николаич, пока что в Динамо видно тот же валидольный Оренбург, только в профиль. Да, смотреть игры интересно. И если в Оренбурге с его задачами на сезон это приемлемо, то ДМ вроде себе борьбу за медали ставит в цели. Стабильности может не хватить, но рад буду ошибиться
Я думал у Динамо в приоритете не медали, а совсем другое. Там много целей, ещё 2400 штук.
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Roman
У Оренбурга даже при Личке часто клоунада была в обороне, а вот испанец работу начал именно с обороны и команда уже не пропускает три матча подряд. Так что это уже другой Оренбург, более прагматичный и нацеленный на результат.
+4
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Михаил Опякин
А потом поедет домой
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Артем Русанов
Лучше в питерский 😅
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Артем Гладских
рыжего на деограсию пусть поменяют.
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Andrey Yaroslavtsev
Личка пока ничего не показывает, а очень жаль. Запасёмся терпением и валидолом.
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Alex8007
Да это всё багаж Ярошика, расслабьтесь
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