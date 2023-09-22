Тете из «Галатасарая» – автор лучшего гола недели в ЛЧ. Вратарь «Лацио» претендовал на приз
Определен лучший гол недели в Лиге чемпионов.
По итогам матчей 1-го тура группового этапа лучшим был признан гол, забитый хавбеком «Галатасарая» Тете в ворота «Копенгагена» (2:2).
На 88-й минуте бразилец сравнял счет, забив ударом c лета в одно касание с линии штрафной.
В числе претендентов были голы хавбек «Барсы» Жоау Феликс, полузащитник «Ланса» Анжело Фюльжени и вратаря «Лацио» Ивана Проведеля.
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