Тете из «Галатасарая» – автор лучшего гола недели в ЛЧ. Вратарь «Лацио» претендовал на приз

Теги Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Иван Проведель Анжело Фюльжени Жоау Феликс Тете Футбол

Определен лучший гол недели в Лиге чемпионов.

По итогам матчей 1-го тура группового этапа лучшим был признан гол, забитый хавбеком «Галатасарая» Тете в ворота «Копенгагена» (2:2).

На 88-й минуте бразилец сравнял счет, забив ударом c лета в одно касание с линии штрафной.

В числе претендентов были голы хавбек «Барсы» Жоау Феликс, полузащитник «Ланса» Анжело Фюльжени и вратаря «Лацио» Ивана Проведеля.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Гол как гол. Лучше бы Проведелю дали - и гол хорош, и вратарь с игры забивает раз в 10-15 лет
+34
-3
+31
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Wesley
Позор, как можно было не дать Проведелю?
+19
-2
+17
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magentrumen
позор
+9
0
+9
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corazón blanco
Я бы дал этот приз вратарю, сыграл как заправский форвард в том моменте и вырвал ничью на последних секундах. Такое происходит далеко не каждый день.
+6
0
+6
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de-fussball
возмутительно. вратари в ЛЧ забивают крайне редко, особенно так качественно
+3
0
+3
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Ilya Shilovskiy
это возмутительно!
+1
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CSKA\LAZIO\Netherlands
"Это какой-то позор...."(с)(Швондер, к/ф "Собачье сердце")
+1
0
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Leon Betov
Ответ Wesley
Позор, как можно было не дать Проведелю?
В передаче Есть тема скажут что русофобия )
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Экспертное мнение
Про лучший гол не скажу, но то что Проведель должен был быть признан игроком недели в ЛЧ - вне сомнений. Но туда включили Беллинхема просто так и только потому что чилится в "правильном" клубе, вот где беспредел.
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Турко Ибрагимов
это что за шляпа, как обычно средние голы признают лучшими, настоящий лучший гол Проведель
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BVB 09
Ответ Leon Betov
В передаче Есть тема скажут что русофобия )
И вспомнят что Тете бывший игрок Шахтера😃😁
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Максим Черкашин
Ответ Wesley
Позор, как можно было не дать Проведелю?
На сайте УЕФА, болельщики голосуют. Вот болелы Галатасарая и проголосовали. Я голосовал за Проведеля.:)))))
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