Тете из «Галатасарая» – автор лучшего гола недели в ЛЧ. Вратарь «Лацио» претендовал на приз

Определен лучший гол недели в Лиге чемпионов.

По итогам матчей 1-го тура группового этапа лучшим был признан гол, забитый хавбеком « » в ворота « » (2:2).

На 88-й минуте бразилец сравнял счет, забив ударом c лета в одно касание с линии штрафной.

В числе претендентов были голы хавбек «Барсы» , полузащитник «Ланса» Анжело Фюльжени и вратаря «Лацио» .

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch