Де Дзерби о «Брайтоне» и 2:3 от АЕК: «Мы контролировали игру и доминировали. Смириться с поражением тяжело»

Теги Лига Европы УЕФА АЕК Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби оценил поражение «Брайтона» от АЕК (2:3) в Лиге Европы.

«В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горжусь показанным футболом. Мы оказались не столь опытными, как АЕК, но проявили характер и играли с правильным настроем.

Мы контролировали игру и доминировали. Мы огорчены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей.

Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы», – сказал главный тренер «Брайтона».

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11 комментариев

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RealJon
Ну с АЕКом шутить нельзя, они стали чемпионами Греции при живем Олимпиакосе
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KataDiaz
ну это вам не мю и лестеры всякие громить
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Waititi
Одни доминаторы.
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Snup4ic
Скорее всего Де Дзерби придётся что то менять, Шон Даич в прошлом сезоне нашёл контр игру против Брайтона и разгромил их, в этом сезоне Вест Хэм победил таким же образом, теперь AEK.
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Mykytka
Пожалуйста, слово «доминация» уже занято!!!
Используйте другое))
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RealJon
Ответ Snup4ic
Скорее всего Де Дзерби придётся что то менять, Шон Даич в прошлом сезоне нашёл контр игру против Брайтона и разгромил их, в этом сезоне Вест Хэм победил таким же образом, теперь AEK.
контр-прессинг, вот что их крептонит.
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Владислав Бондарчук
Ответ Snup4ic
Скорее всего Де Дзерби придётся что то менять, Шон Даич в прошлом сезоне нашёл контр игру против Брайтона и разгромил их, в этом сезоне Вест Хэм победил таким же образом, теперь AEK.
Да менять то особо не много, надо найти футболиста который может сделать разницу против любого соперника, тогда можно будет претендовать на более высокие результаты и места
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