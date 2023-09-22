Де Дзерби о «Брайтоне» и 2:3 от АЕК: «Мы контролировали игру и доминировали. Смириться с поражением тяжело»

Роберто Де Дзерби оценил поражение «Брайтона» от АЕК (2:3) в Лиге Европы.

«В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горжусь показанным футболом. Мы оказались не столь опытными, как , но проявили характер и играли с правильным настроем.

Мы контролировали игру и доминировали. Мы огорчены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей.

Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы», – сказал главный тренер « ».

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