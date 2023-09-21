37-летний Милнер – первый англичанин, сыгравший за 5 разных английских клубов в еврокубках

Теги Джеймс Милнер премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА АЕК Брайтон Футбол

Джеймс Милнер установил уникальное достижение.

Полузащитник «Брайтона» вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с АЕК.

37-летний Милнер стал первым английским футболистом, который сыграл в еврокубках за 5 разных английских клубов.

Англичанин выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон».

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8 комментариев

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Дмитрий Осипов
Джеймс это лучшее бесплатное приобретение Ливерпуля. Как мог Сити от такого отказаться.
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Кирилл Набухов
Ответ Дмитрий Осипов
Джеймс это лучшее бесплатное приобретение Ливерпуля. Как мог Сити от такого отказаться.
Милнер хотел регулярной игры в старте. Сити это не мог обещать, контракт на исходе. У Ливерпуля сдулся физически и ушёл "батя" Джерард. Вот и взяли физически сильного и свежего Милнера с громадным опытом. Не прогадали в итоге. Батя выиграл всё и уехал в великолепный городок Брайтон на южном побережье Англии.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Легенда мирового футбола.
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OldRedWhite
Но Брайтону даже это не помогло )))
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Velirpa
трудяга, здоровяк, английский Йенс Йеремис, только без травм.
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Liquidozz
2033 год, 47-летний Милнер – первый англичанин, сыгравший за 15 разных английских клубов в еврокубках
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pantriashvili
Миллер хорош! Надеюсь доиграет до 40!
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Антон Bratishchev
И это в 37 лет
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