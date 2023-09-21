37-летний Милнер – первый англичанин, сыгравший за 5 разных английских клубов в еврокубках

Джеймс Милнер установил уникальное достижение.

Полузащитник «Брайтона» вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с АЕК.

37-летний Милнер стал первым английским футболистом, который сыграл в еврокубках за 5 разных английских клубов.

Англичанин выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон».

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