Де Дзерби про 3:1 с «МЮ»: «Брайтон» заслужил победу, великолепный матч – забили 3, но шансов было больше. Мы не должны забывать нашу ДНК, надо сохранять стиль»
Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».
В 5-м туре АПЛ «Брайтон» обыграл «МЮ» со счетом 3:1.
«Мы провели великолепную игру. Мы заслуживали победы, играли хорошо. Первые 15-20 минут у нас были проблемы, потому что «Манчестер Юнайтед» играл не так, как мы ожидали, но потом мы провели отличный матч.
Думаю, что игра изменилась, когда мы взяли мяч под контроль. В тот момент они оказывали сильное давление, и удержание мяча помогло нам контролировать игру – кроме того, у нас есть четверо очень хороших и быстрых игроков атаки.
Мы должны сохранять наш стиль, выигрываем мы или проигрываем. Мы не должны забывать нашу ДНК, потому что когда результат меняет наш стиль – это плохо. Мы стараемся не терять нашу индивидуальность и забивать больше голов. Мы забили три гола, но у нас было много шансов забить еще», – сказал главный тренер «Брайтона» в интервью Sky Sports.
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Реал получал по жопе от Шахтёра, когда там главным тренером был Луиш Каштру. При Де Дзерби Шахтёр от Шерифа отлетал без сопротивления, какой уж там Реал