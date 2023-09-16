Де Дзерби про 3:1 с «МЮ»: «Брайтон» заслужил победу, великолепный матч – забили 3, но шансов было больше. Мы не должны забывать нашу ДНК, надо сохранять стиль»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед».

В 5-м туре АПЛ «Брайтон» обыграл «МЮ» со счетом 3:1.

«Мы провели великолепную игру. Мы заслуживали победы, играли хорошо. Первые 15-20 минут у нас были проблемы, потому что «Манчестер Юнайтед» играл не так, как мы ожидали, но потом мы провели отличный матч.

Думаю, что игра изменилась, когда мы взяли мяч под контроль. В тот момент они оказывали сильное давление, и удержание мяча помогло нам контролировать игру – кроме того, у нас есть четверо очень хороших и быстрых игроков атаки.

Мы должны сохранять наш стиль, выигрываем мы или проигрываем. Мы не должны забывать нашу ДНК, потому что когда результат меняет наш стиль – это плохо. Мы стараемся не терять нашу индивидуальность и забивать больше голов. Мы забили три гола, но у нас было много шансов забить еще», – сказал главный тренер «Брайтона» в интервью Sky Sports.

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32 комментария

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corazón blanco
Команда играет с душой, какая культура паса, все атаки осмысленные, отлично перестраиваются как из обороны в атаку, так и наоборот. Шикарную работу проделывает Де Дзерби. Абсолютно заслуженно победили.
+49
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+47
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ta-tosha
Ответ Alfa Romeo
Интересно, а если Де Дзерби перейдёт в МЮ, то они также будет какую-то херню катать? Просто Аякс Тен Хага тоже интересный футбол показывал
Его Шахтер гонял Реал в ЛЧ что тузиков, в Италии бедная команда наваливала Миланам с Ювентусами будь здоров. Третий клуб это не случайность, а правило
+39
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+37
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Alfa Romeo
Интересно, а если Де Дзерби перейдёт в МЮ, то они также будет какую-то херню катать? Просто Аякс Тен Хага тоже интересный футбол показывал
+38
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+37
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QWertY
Ответ Alfa Romeo
Интересно, а если Де Дзерби перейдёт в МЮ, то они также будет какую-то херню катать? Просто Аякс Тен Хага тоже интересный футбол показывал
Однозначно будет. Дело не в тренере, очевидно
+15
-3
+12
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Gunner_14
Де Дзерби – топ. «Брайтон» и при Поттере был хорош, образцовый клуб с высокоэффективным руководством: каждый сезон продают лидеров за большие деньги, но не сыпятся
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Born is the King
Ответ Alfa Romeo
Интересно, а если Де Дзерби перейдёт в МЮ, то они также будет какую-то херню катать? Просто Аякс Тен Хага тоже интересный футбол показывал
Тренер если он не менеджер, как сер Алекс просто часть структуры. Спортдир , тех дир и тренерский состав также важны. В Брайтоне менеджмент действительно разбирающихся в футболе людей и это они доказывают
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Владислав Горшенин
Ответ corazón blanco
Команда играет с душой, какая культура паса, все атаки осмысленные, отлично перестраиваются как из обороны в атаку, так и наоборот. Шикарную работу проделывает Де Дзерби. Абсолютно заслуженно победили.
Ощущение , что на поле был не Брайтон , а мини версия Барсы Гвардиолы . Юнайтед же по ощущениям команда из 4 -ого дивизиона , не более
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Someone from Internet
Ответ corazón blanco
Команда играет с душой, какая культура паса, все атаки осмысленные, отлично перестраиваются как из обороны в атаку, так и наоборот. Шикарную работу проделывает Де Дзерби. Абсолютно заслуженно победили.
При Поттере тоже хорошо играли.
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Владислав Горшенин
Мне недавно пытались доказать , что Тен Хагу нужно дать ещё поработать , он футбол поставит , ему не всех дали и так далее . По итогу Брайтон грамотно сыграл во всех аспектах . И это Брайтон , который не обладает такой финансовой помощью , как МЮ. Это Брайтон , который не покупает за круглую сумму Онану ( который у некоторых пользователей почему то в пропущенных голах не виноват) . И самое интересное- Де Дзерби в Брайтоне даже не год , но футбол более осмысленный, чем у гения 7Хага. Лысика скоро попросят на выход с такой бездарщиной
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QWertY
Де Дзерби топарь
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dr. cage
Интересно, Ван Гал вернётся в МЮ в октябре, или уже в сентябре.. 🤣🤣🤣
+10
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#SharkTeam
Брайтон уникальные. Продали игроков наверное на сумму большую чем манЮ купил, а играют гораздо лучше
+4
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QWertY
Ответ Someone from Internet
При Поттере тоже хорошо играли.
Справедливости ради не так хорошо как при Де Дзерби. Сейчас Брайтон реально топ клуб АПЛ, который по игре уступает разве только Сити
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Борис Энгельгардт
Де Дзерби гений какой-то, я фан МЮ, но сегодня испытывал наслаждение от того, как они играют, как из под прессинга выходят, просто умница
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Денис Кёнигсберг
Тяжело будет попасть в топ 4, но держим кулаки за эту интересную команду
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ta-tosha
Кто придумал, что топовому тренеру нужно давать время? На что? Что бы выиграть Лигу и ЛЧ - несомненно. Но на постановку игры - это же глупости. Работу топового тренера видно уже через пару месяцев. МЮ же как мучился при Оле, так и мучиться до сих пор. При неисчерпаемых ресурсах. 10Хаг натуральный баст, и это было видно еще по прошлому сезону, несмотря на 3 место, которое было заслугой провалов Ливерпуля, Челси и ТТХ
+5
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ljolik888
Браво ДеДзерби - отличная работа .
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Wekil Halylow
у Брайтона ДНК е### над мю
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Danil Motruk
Ответ ta-tosha
Его Шахтер гонял Реал в ЛЧ что тузиков, в Италии бедная команда наваливала Миланам с Ювентусами будь здоров. Третий клуб это не случайность, а правило
Его Шахтёр в ЛЧ никого не гонял
Реал получал по жопе от Шахтёра, когда там главным тренером был Луиш Каштру. При Де Дзерби Шахтёр от Шерифа отлетал без сопротивления, какой уж там Реал
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Доктор Кто
Брайтон forever! 🔥🔥🔥
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Booligan
Brighton Rock!
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать. всё у него получается
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NottinghamForest79
ЭТОМУ ПАРНЮ В БАРСУ
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f0mk4
В одну калитку вынесли МЮ
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Zagashtok
Игра Брайтона - это чистое удовольствие.
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