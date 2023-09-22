Михайлов о переходе из «Зенита» в «Оренбург»: «Мог отказаться, но решил, что здесь у меня больше перспектив»
Ярослав Михайлов высказался о своем переходе из «Зенита» в аренду в «Оренбург».
— Насколько для вас был неожиданным переезд из Нижнего Новгорода в Оренбург транзитом через Питер?
— В принципе, были разговоры по этому поводу. И все не прям спонтанно произошло, чтобы бамс — и я оказался в «Оренбурге». Я, в принципе, об этом знал, предполагал, что так будет.
— Могли отказаться от такого варианта?
— Мог отказаться. Но решил для себя, что в «Оренбурге» для меня лично больше перспектив, более интересное развитие для меня как личности и футболиста. Поэтому выбрал этот клуб.
— Правда, что вы были недовольны игровым временем в «Пари Н» в последних матчах?
— Нет, такого не было.
— Но почему тогда «Оренбург» для вас лучше в плане развития, чем «Пари НН»?
— Не знаю. Увидим.
— Я почему спросил про возможность отказаться от этого трансфера: существует конспирологическая теория, что «Оренбург» является дружественным клубом «Зенита», поэтому игроков не особо спрашивают, когда совершают подобные переходы между этими командами. Поэтому «Зенит» вас выдернул из Нижнего и послал в «Оренбург».
— Ну, я же в Нижнем был. Я не принадлежал «Зениту», поэтому не из-за этого меня выдернули оттуда.
— Летом «Зенит» выкупил назад у «Пари НН» вратаря Гойло, который годом ранее одновременно с вами уходил в Нижний Новгород. Потом, пускай не сразу как вас, но довольно быстро отправил его в «Сочи». Ожидали, что с вами произойдет что-то похожее?
— Нет, – сказал хавбек «Оренбурга».
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вот он уровень нашей журналистики, вот он!!!))
Дзюба такому же хотел телефон вставить промеж ягодиц?)))