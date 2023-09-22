Михайлов о переходе из «Зенита» в «Оренбург»: «Мог отказаться, но решил, что здесь у меня больше перспектив»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

Ярослав Михайлов высказался о своем переходе из «Зенита» в аренду в «Оренбург».

— Насколько для вас был неожиданным переезд из Нижнего Новгорода в Оренбург транзитом через Питер?

— В принципе, были разговоры по этому поводу. И все не прям спонтанно произошло, чтобы бамс — и я оказался в «Оренбурге». Я, в принципе, об этом знал, предполагал, что так будет.

— Могли отказаться от такого варианта?

— Мог отказаться. Но решил для себя, что в «Оренбурге» для меня лично больше перспектив, более интересное развитие для меня как личности и футболиста. Поэтому выбрал этот клуб.

— Правда, что вы были недовольны игровым временем в «Пари Н» в последних матчах?

— Нет, такого не было.

— Но почему тогда «Оренбург» для вас лучше в плане развития, чем «Пари НН»?

— Не знаю. Увидим.

— Я почему спросил про возможность отказаться от этого трансфера: существует конспирологическая теория, что «Оренбург» является дружественным клубом «Зенита», поэтому игроков не особо спрашивают, когда совершают подобные переходы между этими командами. Поэтому «Зенит» вас выдернул из Нижнего и послал в «Оренбург».

— Ну, я же в Нижнем был. Я не принадлежал «Зениту», поэтому не из-за этого меня выдернули оттуда.

— Летом «Зенит» выкупил назад у «Пари НН» вратаря Гойло, который годом ранее одновременно с вами уходил в Нижний Новгород. Потом, пускай не сразу как вас, но довольно быстро отправил его в «Сочи». Ожидали, что с вами произойдет что-то похожее?

— Нет, – сказал хавбек «Оренбурга».

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6 комментариев

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СкептикК
Вариант, когда вопросы журналиста в пятнадцать раз длиннее ответов интервьюируемого.
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Al Al
Предполагал, мог, нет, не знаю, ну, нет.
+1
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Александр Васильев
существует конспирологическая теория, что «Оренбург» является дружественным клубом «Зенита», поэтому игроков не особо спрашивают, когда совершают подобные переходы между этими командами..
вот он уровень нашей журналистики, вот он!!!))
Дзюба такому же хотел телефон вставить промеж ягодиц?)))
+1
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Зелёный гопник
Ответ Любовь Мелехова
Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Странный парень. Если хочешь развиваться, надо ставить себе хотя бы минимальные цели.
Он тупенький, на лице написано
+3
-3
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