Михайлов о переходе из «Зенита» в «Оренбург»: «Мог отказаться, но решил, что здесь у меня больше перспектив»

Ярослав Михайлов высказался о своем переходе из «Зенита» в аренду в «Оренбург».

— Насколько для вас был неожиданным переезд из Нижнего Новгорода в Оренбург транзитом через Питер?

— В принципе, были разговоры по этому поводу. И все не прям спонтанно произошло, чтобы бамс — и я оказался в « ». Я, в принципе, об этом знал, предполагал, что так будет.

— Могли отказаться от такого варианта?

— Мог отказаться. Но решил для себя, что в «Оренбурге» для меня лично больше перспектив, более интересное развитие для меня как личности и футболиста. Поэтому выбрал этот клуб.

— Правда, что вы были недовольны игровым временем в «Пари Н» в последних матчах?

— Нет, такого не было.

— Но почему тогда «Оренбург» для вас лучше в плане развития, чем « »?

— Не знаю. Увидим.

— Я почему спросил про возможность отказаться от этого трансфера: существует конспирологическая теория, что «Оренбург» является дружественным клубом « », поэтому игроков не особо спрашивают, когда совершают подобные переходы между этими командами. Поэтому «Зенит» вас выдернул из Нижнего и послал в «Оренбург».

— Ну, я же в Нижнем был. Я не принадлежал «Зениту», поэтому не из-за этого меня выдернули оттуда.

— Летом «Зенит» выкупил назад у «Пари НН» вратаря Гойло, который годом ранее одновременно с вами уходил в Нижний Новгород. Потом, пускай не сразу как вас, но довольно быстро отправил его в «Сочи». Ожидали, что с вами произойдет что-то похожее?

— Нет, – сказал хавбек «Оренбурга».

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