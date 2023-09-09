«Оренбург» об аренде Михайлова: «Такая возможность существует. Но надо подождать»
Дмитрий Андреев оценил вероятность аренды Ярослава Михайлова.
Сообщалось, что «Зенит» купит хавбека у «Пари НН» за 85 млн рублей и отправит 20-летнего игрока в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн.
«Такая возможность существует. Но надо подождать», — сказал спортивный директор «Оренбурга».
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