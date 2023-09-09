«Оренбург» об аренде Михайлова: «Такая возможность существует. Но надо подождать»

Дмитрий Андреев оценил вероятность аренды Ярослава Михайлова.

Сообщалось, что « » купит хавбека у « » за 85 млн рублей и отправит 20-летнего игрока в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн.

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — сказал спортивный директор « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS