«Оренбург» об аренде Михайлова: «Такая возможность существует. Но надо подождать»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Дмитрий Андреев Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

Дмитрий Андреев оценил вероятность аренды Ярослава Михайлова.

Сообщалось, что «Зенит» купит хавбека у «Пари НН» за 85 млн рублей и отправит 20-летнего игрока в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн.

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — сказал спортивный директор «Оренбурга».

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4 комментария

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Удар Кержакова
Михайлов про Зенит вроде хренова отзывался, а его выкупают.
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Никита Самарин
Зачем парня дёргать из Пари НН? В Оренбурге он скорее всего играть будет меньше, так как там латиносы сильнее.
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Владимир Бегляков
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Ответ Удар Кержакова
Михайлов про Зенит вроде хренова отзывался, а его выкупают.
Наверно сумму снизили как за Сутормина
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Фёдор Кузнецов
Ответ Удар Кержакова
Михайлов про Зенит вроде хренова отзывался, а его выкупают.
Единственное он после матча с Зенитом сказал, что не согласен с тем что фолил на Малкоме,но "это Зенит, поэтому нормально", больше не было высказываний
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