«Зенит» за 85 млн рублей купит Михайлова у «Пари НН» и отправит в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн (Иван Карпов)
«Зенит» купит Ярослава Михайлова у «Пари НН».
Петербургский клуб договорился о трансфере 20-летнего полузащитника, об этом сообщает журналист Иван Карпов.
«Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за футболиста. Контракт – на четыре года.
После подписания договора Ярослав Михайлов перейдет в «Оренбург» на правах аренды с опцией выкупа за 150 миллионов рублей.
Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо».
В нынешнем сезоне хавбек провел шесть матчей за Пари НН в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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