«Зенит» купит Ярослава Михайлова у «Пари НН».

Петербургский клуб договорился о трансфере 20-летнего полузащитника, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

« » заплатит 85 миллионов рублей за футболиста. Контракт – на четыре года.

После подписания договора перейдет в «Оренбург» на правах аренды с опцией выкупа за 150 миллионов рублей.

Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны « », « » и « ».

В нынешнем сезоне хавбек провел шесть матчей за Пари НН в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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