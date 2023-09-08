«Зенит» за 85 млн рублей купит Михайлова у «Пари НН» и отправит в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Краснодар Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

«Зенит» купит Ярослава Михайлова у «Пари НН».

Петербургский клуб договорился о трансфере 20-летнего полузащитника, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

«Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за футболиста. Контракт – на четыре года.

После подписания договора Ярослав Михайлов перейдет в «Оренбург» на правах аренды с опцией выкупа за 150 миллионов рублей.

Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо».

В нынешнем сезоне хавбек провел шесть матчей за Пари НН в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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70 комментариев

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S. A.
При этом Пари НН и Оренбург никакие не фарм-клубы Зенита, это всё сказки
+169
-26
+143
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Garikus89
Нормальный бизнес. Сами вырастили, продали, потом обратно выкупили и отдали в аренду, и все это за один сезон)
+63
-3
+60
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Diald
Ответ S. A.
При этом Пари НН и Оренбург никакие не фарм-клубы Зенита, это всё сказки
реально какие то мутные схемы
+69
-11
+58
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ДушаПоэта
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему Карпов после его постов про Барриоса считается хорошим источником?
Потому что Капрпа читают только вислоухие. И кормит он их размазаным говном.
+21
-7
+14
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bellyashe
Ответ S. A.
При этом Пари НН и Оренбург никакие не фарм-клубы Зенита, это всё сказки
хоспади, НН-то когда успел фармом стать?) когда кержакова назначали несколько лет назад?
+21
-9
+12
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Фёдор Кузнецов
Почему Карпов после его постов про Барриоса считается хорошим источником?
+19
-7
+12
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munhin
Ответ S. A.
При этом Пари НН и Оренбург никакие не фарм-клубы Зенита, это всё сказки
не вам жаловаться, фарм Зенита для вас главного тренера воспитал ))
+7
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+6
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Виталик Украинский
Ответ Nick Crosier
Зенит отдает Михайлова в аренду.Потом его покупает. И отдает опять. Это номинация на ’Премию Дарвина"
Продали. В последнее время Зенит продаёт своих воспитанников с опцией приоритетного выкупа.
+5
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STB
Ответ Nick Crosier
Зенит отдает Михайлова в аренду.Потом его покупает. И отдает опять. Это номинация на ’Премию Дарвина"
номинация на премию Дарвина - это не знать, за что номинируют на премию Дарвина
+5
-1
+4
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Dimario
Ответ Spartakus1984
Не фарм))
Спартак? Фарм.
+13
-9
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Никита Самарин
А зачем парня дёргать из Пари НН? Всё-таки в Оренбурге он скорее всего играть будет меньше, так как там латиносы сильнее.
+4
-1
+3
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Ramon Mercader
Игрок сборной!
+3
0
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sob4kin.s@yandex.ru
Не понял, разве он не в аренде был в Пари НН? Он же вроде из Зенита
+3
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Футболшоу
а кого из нормальных цитирует сайт? Зарема,мостовой,Терюшков?
Терюшков хоть пропал после вылета Химок
+3
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Дандрей
Ответ AMORR 987
А ЦСКА я так понимаю частный клуб?)
Частный. Или не частный.Или любой другой.
Вот только не имеет финансовой возможности содержать столько фармов
+10
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Rumov
Надо всегда уметь деньги зарабатывать.
+3
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Футболшоу
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему Карпов после его постов про Барриоса считается хорошим источником?
а кого из нормальных цитирует сайт? Зарема,мостовой,Терюшков?
+2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Anton Vasilev
Скорее всего пришли московцы с мешком денег, поэтому пришлось сразу выкупать обратно по праву приоритетного выкупа, чтобы не увели
кому он нужен - торпедо?
+2
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MAXIMum1
Чисто бизнес. В Зените молодцы. Всё кричат, что Зенит не зарабатывает. А он по чуть-чуть, по зёрнышку. Вот и складывается сумма.
+3
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Виталик Украинский
Ответ Eric_Cartman
Крутая тема выкупать своих воспитанников через год. Следственный комитет не хочет присмотреться? :)
Хейтерские "хотелки" СК не рассматривает.
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munhin
Ответ Mixos Demid
Мутные газовые схематозы…
и для вас мутный газовый фарм воспитал главного тренера, ведь это так работает ))
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Balt
А что не в Пари НН в аренду-то? Ах, ну да...
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Тралл из Питера
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
Не понял, разве он не в аренде был в Пари НН? Он же вроде из Зенита
Его НН выкупил
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Футболшоу
Ответ Фёдор Кузнецов
Терюшков хоть пропал после вылета Химок
за это спасибо конечно. он вроде и раньше пропал,как ушел из правления клуба. но крайне неприятный типок
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Джорджио Че
Он же вроде воспитанник? Если да, то это прикол))
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