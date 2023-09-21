Черчесов о будущем клубе: «Главное не где и за сколько, а с кем и что именно делать»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия высшая лига Саудовская Аравия Ференцварош Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов рассказал о требованиях к новой команде.

– У вас есть определенная планка требований по поводу возможной следующей работы?

– Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать.

Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб «Ференцварош», но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как.

Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно все что угодно делать, потому что все делают люди.

– То есть вас это не смущает?

– Меня не смущает. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно – решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения.

– Сожалеете ли вы, что не поехали в Саудовскую Аравию?

– Нет. Есть принципы. Ты, работая в одном клубе, не имеешь права за спиной вести какие‑то переговоры. Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно. Я, может, старомоден, но в этом плане никаких изменений в моих принципах нет, – сказал Черчесов.

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9 комментариев

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Ебздрогыч
И нигде и не во сколько
Повстречались и забыли
+7
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ygcn5c2ty9
в душе жду тебя
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Усатый КозлоБык ©
Мужики, да не моросите вы 🦣🚽🤡
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jerry40
Главное не где и за сколько, а самое главное, где и за сколько и с кем и что именно делать
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pantriashvili
Стас …
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Дмитрий9779
Ответ T622222
Если 8 место значит Локо! Все просто
Не факт😁
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Усатый КозлоБык ©
Ответ pantriashvili
Стас …
Слушаю Вас 😁
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