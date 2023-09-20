В воскресенье, 24 сентября, сыграют Арсенал и Тоттенхэм в 6 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Тоттенхэм

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм

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