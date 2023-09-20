Где смотреть Арсенал – Тоттенхэм, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 24 сентября
В воскресенье, 24 сентября, сыграют Арсенал и Тоттенхэм в 6 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм
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