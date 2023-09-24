В воскресенье, 24 сентября, состоится лондонское дерби – «Арсенал» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Игра назначена на 16:00 по московскому времени. Отметим, встречу проведут в рамках розыгрыша 6 тура английской Премьер-Лиги.

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Рекомендованная ставка на игру – победа «Арсенала»(1.75), обе забьют(1.54).

Смогут ли «канониры» выиграть у «шпор»? Чем ответят подопечнгые Ангелоса Постекоглу? Троссард и Сон пополнят свою коллекцию забитых мячей? Ответы на эти вопросы получится узнать только после просмотра матча, ну а наш прогноз нужен для осмысленной ставки на игру.

«Арсенал»

«Канониры», упустившие в минувшем сезоне чемпионство, похоже, всерьез намерены наверстать упущенное в сезоне нынешнем. Так, «Арсенал» в стартовых пяти турах АПЛ набрал 13 очков и взобрался на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет лишь два очка. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то подопечные Артеты забили девять, и пропустили четыре мяча – к слову, один из лучших результатов в лиге, а вот в атаке можно было играть и продуктивнее.

В предыдущих пяти лигах чемпионата Англии «Арсенал» продемонстрировал следующие результаты:

12.08.2023 «Арсенал» – «Ноттингем» 2:1;

21.08.2023 «Кристал Пэлас» – «Арсенал» 0:1;

26.08.2023 «Арсенал» – «Фулхэм» 2:2;

03.09.2023 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 3:1;

17.09.2023 «Эвертон» – «Арсенал» 0:1.

Что же касается всех соревнований, то помимо успешного выступления в лиге, «канониры» довольно бодро стартовали в Лиге чемпионов, разгромив в первом туре группового этапа ПСВ – 4:0.

Что касается статистических фактов, то:

«Арсенал» в последних трех очных матчах побеждает «Тоттенхэм» на своем поле;

в последних пяти играх «канониры» пропускают, в среднем, 0,60 гола, а забивают, в среднем, 2,20 гола за матч;

«канониры» пропускают и забивают в трех последних матчах.

Отдельно рекомендуем обратить внимание на Эдегора, Сака, Нкетиа и Троссарда – каждый из игроков забил по три мяча. Среди ассистентов выделяется Сака – в его активе три результативные передачи.

У «канониров» на поле не сможет выйти Юрриен Тимбер. Футболист получил разрыв крестообразной связки. Пока нет даже приблизительных дат восстановления игрока.

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«Тоттенхэм»

«Шпоры», равно как и «Арсенал», набрали 13 очков и идут на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Все дело в лучшей разнице мячей – похоже, лондонцы и не заметили потери Кейна, и наколотили 13 голов в чемпионате страны. Лучше результат только у банды Хосепа Гвардиолы – 14, и дерзкого «Брайтона» – 15. В обороне «Тоттенхэм» тоже довольно неплох – только пять пропущенных мячей.

В последних пяти играх национального первенства лондонцы продемонстрировали следующие результаты:

13.08.2023 «Брентфорд» – «Тоттенхэм» 2:2;

19.08.2023 «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 2:0;

26.08.2023 «Борнмут» – «Тоттенхэм» 0:2;

02.09.2023 «Бернли» – «Тоттенхэм» 2:5;

16.09.2023 «Тоттенхэм» – «Шеффилд Юнайтед» 2:1.

Если говорить о статистических фактах, то:

в последних 5 играх «Тоттенхэм» пропускает в среднем 0,80 гола за матч, а забивает 2,40 мяча за игру;

«шпоры» забивают в трех последних матчах;

в 12 из 14 последних матчей против «Арсенала» «шпоры» непременно забивают голы.

Что касается игроков, на которых нужно обратить внимание, то выделим Сон Хын Мина. Кореец записал на свой счет три гола в шести играх команды. Лучшие ассистенты – Манор Соломон, Дестини Удоджи, Иван Перишич, Джеймс Мэддисон. У всех на счету по две результативные передачи.

Не будем забывать про переполненный лазарет команды. Так, «шпорам» не помогут Иван Перишич, Джовани Ло Чельсо, Алфи Уайтмен, Брайан Хиль, Райан Сессеньон и Родриго Бентакур.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Арсенал» – «Тоттенхэм»

Прежде чем приступать к прогнозу на игру, вспомним, как команды играли в предыдущих пяти очных встречах. Так, трижды успех праздновали «канониры», и еще два раза побеждал «Тоттенхэм». «Арсенал» суммарно забил восемь голов, а «шпоры» ответили шестью забитыми мячами. Примечательно, что все две победы «Тоттенхэма» были одержаны всухую (1:0 и 3:0), «Арсенал» только однажды победил всухую – 2:0. В остальных рассмотренных нами матчах, команды неизменно забивали друг другу.

Что касается исхода предстоящей игры, то мы вправе ожидать голы, забитые в ворота обеих команд – на это указывает как статистика очных встреч, так и показатели результативности обоих лондонских клубов. Выбрать победителя непросто, но мы все-таки отдадим предпочтение хозяевам поля – команде наверняка пошла на пользу разгромная победа над ПСВ в Лиге чемпионов. Наш прогноз – победа «Арсенала»(1.75), обе забьют(1.54).

Если говорить о котировках букмекеров на игру, то букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу «Арсенала» коэффициент 1.75, на ничью дает 4.30, а на победу «Тоттенхэма» солидные 4.40.

Где смотреть матч Арсенал – Тоттенхэм

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