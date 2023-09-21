Моуринью о Лиге Европы: «Рома» не проиграла финал «Севилье», я буду повторять это до конца карьеры. Но теперь мы начинаем сначала»
Жозе Моуринью считает, что «Рома» не заслужила поражения в финале Лиги Европы.
В предыдущем розыгрыше Лиги Европы «Рома» дошла до финала, где уступила «Севилье» в серии пенальти.
«Сейчас другой сезон и другое соревнование по сравнению с предыдущим. Я до последнего дня свой карьеры буду говорить, что мы не проиграли финал в Будапеште. И я буду это повторять каждый раз, когда меня будут спрашивать об этом.
Тем не менее это новое соревнование, и мы начинаем все сначала. Цель состоит в том, чтобы пройти в следующий раунд.
В прошлом году мы начали с поражения, и это создало нам трудности с выходом в плей-офф – мы должны были играть против команды из Лиги чемпионов, а это нелегко для такой команды, как наша, очень занятой в сезоне.
Если мы сможем выиграть группу, это будет для нас очень важно», – сказал главный тренер «Ромы».
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Клоуна Тейлора назначили, который мстил Жозику за годы наездов. Понятно, что Моуриньо хочет ребят прибодрить и отметить, что судья чудил
Да и здесь от фанатов Арсенала до многих других комментаторов - все подтвердят, что Энтони тот еще чудила, как его на финал назначили - непонятно. Причём на клуб Жозе, к которому явно нет объективного отношения у этого ручного судейки
Обидно вышло