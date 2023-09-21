Моуринью о Лиге Европы: «Рома» не проиграла финал «Севилье», я буду повторять это до конца карьеры. Но теперь мы начинаем сначала»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью считает, что «Рома» не заслужила поражения в финале Лиги Европы.

В предыдущем розыгрыше Лиги Европы «Рома» дошла до финала, где уступила «Севилье» в серии пенальти.

«Сейчас другой сезон и другое соревнование по сравнению с предыдущим. Я до последнего дня свой карьеры буду говорить, что мы не проиграли финал в Будапеште. И я буду это повторять каждый раз, когда меня будут спрашивать об этом.

Тем не менее это новое соревнование, и мы начинаем все сначала. Цель состоит в том, чтобы пройти в следующий раунд.

В прошлом году мы начали с поражения, и это создало нам трудности с выходом в плей-офф – мы должны были играть против команды из Лиги чемпионов, а это нелегко для такой команды, как наша, очень занятой в сезоне.

Если мы сможем выиграть группу, это будет для нас очень важно», – сказал главный тренер «Ромы».

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Жозе Моуриньо: "Запомните, твари.."
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ qiqe
приятно наблюдать за агонией этого физрука порке?
А что не так?
Клоуна Тейлора назначили, который мстил Жозику за годы наездов. Понятно, что Моуриньо хочет ребят прибодрить и отметить, что судья чудил
Да и здесь от фанатов Арсенала до многих других комментаторов - все подтвердят, что Энтони тот еще чудила, как его на финал назначили - непонятно. Причём на клуб Жозе, к которому явно нет объективного отношения у этого ручного судейки
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LorenzoInsigne
Точно не хуже играла
Обидно вышло
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Кутузов
Ну тогда никто вчера в кубке России не проиграл
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Набухов
Кто выбирал бьющих пенальти? Кто ответственен за результат? Сам Жозе и проиграл тот финал.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Потому что Рома не играла в футбол? Это такой тонкий юмор от Жузе?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Красиво аргентинцы и марокканцы охладили пыл очередного португальца в тот вечер, глоры Физриньо уже были на низком старте называть его за победу в ЛЕ более великим, чем Пеп)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Проиграл зритель, смотря блевотнный футбол переводчика !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
успехов Роме и Жозе. пусть заберут чашку
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Согласен
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Фактос, Рому ограбили в этом финале.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ждём новый финал, сейчас команда стала сильнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Пупкин
Шизик Моур несёт очередной бред! То он себя как-то "особенным" возомнил, будучи не совсем адекватен. Уже давно все видят, что этот "особенный король" на самом деле голый. Был в своё время раскрученный и распиаренный, а по факту он обычный - пшик. Его работа переводить, а не тренировать. Теперь шизик несёт бред, что он не проиграл финал Севилье. Доктор, дайте этому Шарикову селёдки. Победитель ЛЕ 22-23 - Севилья! Никакого "особенного португальского Шарикова" в победителях нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий