Моуринью о Лиге Европы: «Рома» не проиграла финал «Севилье», я буду повторять это до конца карьеры. Но теперь мы начинаем сначала»

Жозе Моуринью считает, что «Рома» не заслужила поражения в финале Лиги Европы.

В предыдущем розыгрыше « » дошла до финала, где уступила «Севилье» в серии пенальти.

«Сейчас другой сезон и другое соревнование по сравнению с предыдущим. Я до последнего дня свой карьеры буду говорить, что мы не проиграли финал в Будапеште. И я буду это повторять каждый раз, когда меня будут спрашивать об этом.

Тем не менее это новое соревнование, и мы начинаем все сначала. Цель состоит в том, чтобы пройти в следующий раунд.

В прошлом году мы начали с поражения, и это создало нам трудности с выходом в плей-офф – мы должны были играть против команды из Лиги чемпионов, а это нелегко для такой команды, как наша, очень занятой в сезоне.

Если мы сможем выиграть группу, это будет для нас очень важно», – сказал главный тренер «Ромы».

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