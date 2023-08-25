Моуринью о трансферах «Ромы»: «Мы не можем купить игрока, проведшего отличный сезон. Дибалу взяли потому, что другие в нем сомневались. Ренату без травм был бы в основе «ПСЖ»

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия Пауло Дибала Ренату Саншеш Футбол

Жозе Моуринью объяснил ограничения «Ромы» на трансферном рынке.

«В прошлом году мы подписали Дибалу потому, что у людей возникали сомнения по поводу его физического состояния.

Мы не можем обратиться в клуб и купить игрока, который провел отличный сезон. Мы должны адаптироваться к имеющимся рискам. Нужно это понимать.

Удивительно ли то, что Ренату [завтра] не может сыграть? Нет, просто посмотрите на его историю. Если бы у него не было такого количества травм, он был бы основным игроком в «ПСЖ», а не «Роме».

Мы стали экспертами в работе с игроками, обладающими потенциалом, в том, чтобы обеспечивать им стабильную игру, позволяющую вернуться на прежний уровень. Таковы наши реалии, надо свыкнуться с низкими ожиданиями. Возможно, вас удивляет то, что я спокоен», – сказал главный тренер «Ромы».

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5 комментариев

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Direct free kick
Великий Моуриньо целое лето ждал форварда, а вместо форварда ему подсунули иранскую принцессу. Примите там наконец меры, а Рома на грани провала
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Aleksei1975
Ответ Sv1ft
Солому уже стелит. Трудный им сезон предстоит.
То есть в вашем понимании, если тренер команды говорит реальную информацию о возможностях клуба по подписанию игроков, это называется солому стелит?
А теперь ещё раз прочитаете текст новости и ответьте сами себе, что в ней не соответствует реальной ситуации с трансферами в "Роме"?
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Direct free kick
Ответ фк кабинет
Сначала слил Верету перед началом прошлого сезона и слил сезон
Веретту был недостаточно жестким и не всегда играл в основе. Да для заявки не помешал, только вот фэйрплей давит Рому
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