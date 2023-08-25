Моуринью о трансферах «Ромы»: «Мы не можем купить игрока, проведшего отличный сезон. Дибалу взяли потому, что другие в нем сомневались. Ренату без травм был бы в основе «ПСЖ»

Жозе Моуринью объяснил ограничения «Ромы» на трансферном рынке.

«В прошлом году мы подписали потому, что у людей возникали сомнения по поводу его физического состояния.

Мы не можем обратиться в клуб и купить игрока, который провел отличный сезон. Мы должны адаптироваться к имеющимся рискам. Нужно это понимать.

Удивительно ли то, что [завтра] не может сыграть? Нет, просто посмотрите на его историю. Если бы у него не было такого количества травм, он был бы основным игроком в « », а не «Роме».

Мы стали экспертами в работе с игроками, обладающими потенциалом, в том, чтобы обеспечивать им стабильную игру, позволяющую вернуться на прежний уровень. Таковы наши реалии, надо свыкнуться с низкими ожиданиями. Возможно, вас удивляет то, что я спокоен», – сказал главный тренер «Ромы».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку