Моуринью о трансферах «Ромы»: «Мы не можем купить игрока, проведшего отличный сезон. Дибалу взяли потому, что другие в нем сомневались. Ренату без травм был бы в основе «ПСЖ»
Жозе Моуринью объяснил ограничения «Ромы» на трансферном рынке.
«В прошлом году мы подписали Дибалу потому, что у людей возникали сомнения по поводу его физического состояния.
Мы не можем обратиться в клуб и купить игрока, который провел отличный сезон. Мы должны адаптироваться к имеющимся рискам. Нужно это понимать.
Удивительно ли то, что Ренату [завтра] не может сыграть? Нет, просто посмотрите на его историю. Если бы у него не было такого количества травм, он был бы основным игроком в «ПСЖ», а не «Роме».
Мы стали экспертами в работе с игроками, обладающими потенциалом, в том, чтобы обеспечивать им стабильную игру, позволяющую вернуться на прежний уровень. Таковы наши реалии, надо свыкнуться с низкими ожиданиями. Возможно, вас удивляет то, что я спокоен», – сказал главный тренер «Ромы».
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А теперь ещё раз прочитаете текст новости и ответьте сами себе, что в ней не соответствует реальной ситуации с трансферами в "Роме"?