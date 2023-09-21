Юлиан Дракслер признал, что перешел в чемпионат Катара ради денег.

Бывший полузащитник «ПСЖ» присоединился к « » из Дохи в летнее трансферное окно.

«Я мог бы сейчас сказать, что после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, – это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире – и игнорирование темы денег.

Хотя эти аспекты действительно верны, я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счете, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.

Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счет крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу.

Я остаюсь при своем решении и рад, что принял его», – сказал .

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