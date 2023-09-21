Дракслер признал, что перешел в Катар ради денег: «Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Я мог бы сказать, что меня интересуют только новая культура и захватывающий проект»

Теги высшая лига Катар Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер деньги Футбол

Юлиан Дракслер признал, что перешел в чемпионат Катара ради денег.

Бывший полузащитник «ПСЖ» присоединился к «Аль-Ахли» из Дохи в летнее трансферное окно. 

«Я мог бы сейчас сказать, что после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, – это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире – и игнорирование темы денег.

Хотя эти аспекты действительно верны, я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счете, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.

Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счет крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу.

Я остаюсь при своем решении и рад, что принял его», – сказал Дракслер

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26 комментариев

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Blaumerc
оказался смелым и с яйцами, в отличии от толпы лицемеров во главе с Роналду.
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Остужающий
Вообще не понимаю хейта за то что, прошедшие свой пик мастера, едут на заработки
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Avenaro
Ответ Blaumerc
оказался смелым и с яйцами, в отличии от толпы лицемеров во главе с Роналду.
Роналду первый эту дорожку протоптал, а теперь что мы видим? Футболисты не считают постыдным ехать в СА, так как один из топовых футболистов нашего времени пылит и делает это, надо сказать, очень добротно, не снижая требований к себе. Роналду - это лучшая реклама чемпионата.
+17
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Ебздрогыч
Ну у всех разные причины. Хендерсон вон поехал отстаивать права лгбт-сообщества
+5
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Kemal Gul
Футбол для многих - просто работа, а не какая-то там страсть и дело всей жизни (и ничего плохого в этом нет). Цель работы - заработок денег. Так чего стыдиться, если тебе предложили более высокооплачиваемую работу?)
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Владимир Апилат
Ответ QWertY
Хотя бы правду сказал, а не начал заливать как позорный Кришти, что якобы перешел благодаря проекту и т.д.
а что, это не проект, который сейчас быстро развивается?
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хавбек+
зап. европейцы наивные, неужели думают что бразильцы, югославы и остальная голытьба едет играть в Шахтеры, Бенфики, Фулхэмы не ради денег?
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Blaumerc
Ответ Остужающий
Вообще не понимаю хейта за то что, прошедшие свой пик мастера, едут на заработки
да вроде никто и не хейтит прошедших свой пик футболистов, за то что поехали на заработки.
в основном хейтят за лицемерие, типо поднимать футбол, изучение культуры, продвижение чего-то там и всё такое.
но никто не признается что деньги в приоритете, в том числе и Роналду, который поехал за 200 млн, но бубнит о каких то там дорогах которых он открывает.
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Константин Эсперов
Годный ответ ) я посмеялся
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Blaumerc
Ответ Avenaro
Роналду первый эту дорожку протоптал, а теперь что мы видим? Футболисты не считают постыдным ехать в СА, так как один из топовых футболистов нашего времени пылит и делает это, надо сказать, очень добротно, не снижая требований к себе. Роналду - это лучшая реклама чемпионата.
при чём тут это вообще?
речь не о том как там играет Роналду или Неймар.
речь о том что главный критерий перехода в СА для топ футболистов это финансы.
а всё остальное на подобии проекта, продвижения, мира во всём мире, культуры поднятие чего-то, это второстепенно, или даже многих футболистов вообще не волнует. им главное пополнить банковский счёт и свалить побыстрее из пустыни.
но нужно быть смелым и правдорубом что бы это признать, что и сделал Дракслер.
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Tydeus
Умный и корректный человек.
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Velirpa
Ответ хавбек+
зап. европейцы наивные, неужели думают что бразильцы, югославы и остальная голытьба едет играть в Шахтеры, Бенфики, Фулхэмы не ради денег?
голытьба)) ну если так, то вообще все, кроме немцев или баварцев и реаловцев приезжают ради монеты.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Остужающий
Вообще не понимаю хейта за то что, прошедшие свой пик мастера, едут на заработки
у дракслера то и пика не было. вечно подающий надежды молодой талант
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Tydeus
Ответ Avenaro
Роналду первый эту дорожку протоптал, а теперь что мы видим? Футболисты не считают постыдным ехать в СА, так как один из топовых футболистов нашего времени пылит и делает это, надо сказать, очень добротно, не снижая требований к себе. Роналду - это лучшая реклама чемпионата.
Дракслер не в Аравию поехал и как сам и признаёт, ради денег
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Bunyod Turgunov
Ответ Avenaro
Как при чём? :) Вы прочитайте первый комментарий про яйца Дракслера. Бабки, конечно, решают, но я не помню ни одного чемпионата, где столько конкурентно способных ТОП звезд собралось одновременно.
Точнее мы не помним ни одного чемпионата где четыре клуба одновременно платили такие большие деньги
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Леван Мкртчян
Ответ Avenaro
Роналду первый эту дорожку протоптал, а теперь что мы видим? Футболисты не считают постыдным ехать в СА, так как один из топовых футболистов нашего времени пылит и делает это, надо сказать, очень добротно, не снижая требований к себе. Роналду - это лучшая реклама чемпионата.
Наивняк высшей категории.
В СА едут исключительно ради денег. Всем кто верит во все это бла-бла-бла....Роналду.... бла-бла-бла....проект.... бла-бла-бла....развитие , и прочую чушь--
пора прекратить верить в Санта-Клауса и достать из-под подушки плюшевого розового слоника.
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Sergey
Ответ Avenaro
Роналду первый эту дорожку протоптал, а теперь что мы видим? Футболисты не считают постыдным ехать в СА, так как один из топовых футболистов нашего времени пылит и делает это, надо сказать, очень добротно, не снижая требований к себе. Роналду - это лучшая реклама чемпионата.
Футболисты не считают постыдным ехать в СА только по одной причине - БАБЛО.
И один из бывших топовых футболистов нашего времени пылит там по этой же причине.
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Z i Z u
Так Дракслер и в ПСЖ был на заработках. Разве нет? Там футболом и не пахло.
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Surviving
ПСЖ деньги отмывает.
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Velirpa
почему-то я не удивлен, что именно германец сказал честно, Германия рулит.
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svft
а когда-то Венгер им интересовался
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QWertY
Хотя бы правду сказал, а не начал заливать как позорный Кришти, что якобы перешел благодаря проекту и т.д.
+3
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