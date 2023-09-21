Дракслер признал, что перешел в Катар ради денег: «Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Я мог бы сказать, что меня интересуют только новая культура и захватывающий проект»
Юлиан Дракслер признал, что перешел в чемпионат Катара ради денег.
Бывший полузащитник «ПСЖ» присоединился к «Аль-Ахли» из Дохи в летнее трансферное окно.
«Я мог бы сейчас сказать, что после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, – это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире – и игнорирование темы денег.
Хотя эти аспекты действительно верны, я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счете, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.
Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счет крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу.
Я остаюсь при своем решении и рад, что принял его», – сказал Дракслер.
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в основном хейтят за лицемерие, типо поднимать футбол, изучение культуры, продвижение чего-то там и всё такое.
но никто не признается что деньги в приоритете, в том числе и Роналду, который поехал за 200 млн, но бубнит о каких то там дорогах которых он открывает.
речь не о том как там играет Роналду или Неймар.
речь о том что главный критерий перехода в СА для топ футболистов это финансы.
а всё остальное на подобии проекта, продвижения, мира во всём мире, культуры поднятие чего-то, это второстепенно, или даже многих футболистов вообще не волнует. им главное пополнить банковский счёт и свалить побыстрее из пустыни.
но нужно быть смелым и правдорубом что бы это признать, что и сделал Дракслер.
В СА едут исключительно ради денег. Всем кто верит во все это бла-бла-бла....Роналду.... бла-бла-бла....проект.... бла-бла-бла....развитие , и прочую чушь--
пора прекратить верить в Санта-Клауса и достать из-под подушки плюшевого розового слоника.
И один из бывших топовых футболистов нашего времени пылит там по этой же причине.