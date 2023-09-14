«ПСЖ» продаст Дракслера катарскому «Аль-Ахли» за 20+ млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2025-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Футбол

Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре.

29-летний полузащитник решил присоединиться к «Аль-Ахли» из Дохи, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

За продажу игрока «ПСЖ» получит более 20 миллионов евро. Дракслер подпишет контракт с новым клубом до 2025 года. Он приедет в Катар в пятницу или субботу и пройдет медосмотр на выходных. 

Ранее сообщалось, что немец отказался от перехода в «Аль-Ахли» по семейным обстоятельствам. Теперь он все же решил присоединиться к катарской команде. 

Статистику Юлиана можно найти здесь

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10 комментариев

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Metalloid
Больше 20 млн? Как за Брозовича? Абсолютно честная сделка с клубом из страны владельцев ПСЖ, ФФП не надо возбуждаться.
+19
-4
+15
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Гамаль Хайдаров
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Какие то мутные трансферы. В 29 лет уехать в Катар. Будучи немцем??? Единственный кого я могу понять это Роналду изза огромной зп, но вот такие футболисты не самые старые что там ищут
ну по нему видно было, что он не собирается рвать пятую точку и играть на мега высоком уровне, так что вполне ожидаемо его раний уход с европейской арены
+3
0
+3
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Серафима Кузьмина
Очень жаль, что человек , по таланту близкий к КДБ, заканчивает не достигнув 30
+2
0
+2
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Борис Энгельгардт
Ответ Гамаль Хайдаров
ну по нему видно было, что он не собирается рвать пятую точку и играть на мега высоком уровне, так что вполне ожидаемо его раний уход с европейской арены
если сложить трансферы Верратти и Дракслера именно в Катар, можно подумать что тут схема от владельцев ПСЖ по выравниванию трансферного баланса)
+2
0
+2
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0:4 на спотифай камп ноу
Какие то мутные трансферы. В 29 лет уехать в Катар. Будучи немцем??? Единственный кого я могу понять это Роналду изза огромной зп, но вот такие футболисты не самые старые что там ищут
+4
-4
0
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savik-A.M.
тут по факту арабо-французы должны доплачивать , он же давно уже не играет
0
0
0
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Dazdingo
деньги меняют людей! но характер у некоторых не изменится! Дракслер один из них) он лучше бы вернулся в бундес-лигу
+1
-1
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Иван Иванов
Ну не знаю честно или нечестно, но ПСЖ себе в этом году свой ФФП выровнил просто ПО-ЦАРСКИ! 🤔

Месси
Неймар
Вератти
Дракслер
Вейналдум
Дагба
Бернат
Ренату Санчеш
Леандру Паредес
Икарди
Экитик
+1
-1
0
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Гамаль Хайдаров
ну по нему видно было, что он не собирается рвать пятую точку и играть на мега высоком уровне, так что вполне ожидаемо его раний уход с европейской арены
Согласен
0
0
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Борис Энгельгардт
если сложить трансферы Верратти и Дракслера именно в Катар, можно подумать что тут схема от владельцев ПСЖ по выравниванию трансферного баланса)
отправили в фарм-клуб
0
0
0
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