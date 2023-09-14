«ПСЖ» продаст Дракслера катарскому «Аль-Ахли» за 20+ млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2025-го

Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре.

29-летний полузащитник решил присоединиться к «Аль-Ахли» из , сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

За продажу игрока « » получит более 20 миллионов евро. Дракслер подпишет контракт с новым клубом до 2025 года. Он приедет в Катар в пятницу или субботу и пройдет медосмотр на выходных.

Ранее сообщалось, что немец отказался от перехода в «Аль-Ахли» по семейным обстоятельствам. Теперь он все же решил присоединиться к катарской команде.

Статистику Юлиана можно найти здесь.

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