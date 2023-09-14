«ПСЖ» продаст Дракслера катарскому «Аль-Ахли» за 20+ млн евро. Хавбек подпишет контракт до 2025-го
Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре.
29-летний полузащитник решил присоединиться к «Аль-Ахли» из Дохи, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
За продажу игрока «ПСЖ» получит более 20 миллионов евро. Дракслер подпишет контракт с новым клубом до 2025 года. Он приедет в Катар в пятницу или субботу и пройдет медосмотр на выходных.
Ранее сообщалось, что немец отказался от перехода в «Аль-Ахли» по семейным обстоятельствам. Теперь он все же решил присоединиться к катарской команде.
Статистику Юлиана можно найти здесь.
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