«ПСЖ» продал Дракслера катарскому «Аль-Ахли» за 20+ млн евро. Хавбек подписал контракт на 2 года
Юлиан Дракслер присоединился к команде из Катара.
«Аль-Ахли» объявил о трансфере немецкого полузащитника. Он подписал контракт на два года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» получит более 20 миллионов евро за 29-летнего футболиста.
Статистику хавбека можно найти здесь.
Фото: https://alahli.qa/
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Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
если честно я лично ЗА то чтоб такие выскочки появлялись, все таки интересно,с ФФП какому то середняку стать топ клубом практически невозможно, ну или уйдут годы а то десятилетия чтоб стать грандом, а клубам из вне топ вообще беда.. так что я против ФФП и за то чтоб были выскочки в лице псг и МС, все таки многие топ клубы нынешние стали топами грандами до ФФП, те же синие лондонцы(Челси) из середняка превратились в топ тоже благодаря бабок нового владельца, разница Челси с Сити лишь в том что синие начали раньше голубых