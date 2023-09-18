«ПСЖ» продал Дракслера катарскому «Аль-Ахли» за 20+ млн евро. Хавбек подписал контракт на 2 года

Юлиан Дракслер присоединился к команде из Катара.

« » объявил о трансфере немецкого полузащитника. Он подписал контракт на два года.

Ранее сообщалось, что « » получит более 20 миллионов евро за 29-летнего футболиста.

Статистику хавбека можно найти здесь.

Фото: https://alahli.qa/

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