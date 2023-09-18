«ПСЖ» продал Дракслера катарскому «Аль-Ахли» за 20+ млн евро. Хавбек подписал контракт на 2 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы высшая лига Катар Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Футбол

Юлиан Дракслер присоединился к команде из Катара.

«Аль-Ахли» объявил о трансфере немецкого полузащитника. Он подписал контракт на два года. 

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» получит более 20 миллионов евро за 29-летнего футболиста. 

Статистику хавбека можно найти здесь.

Фото: https://alahli.qa/

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Хомиченок
У Юлиана конечно очень необычная карьера выдалась. Вроде и трофеи есть, и денег заработал сполна, и с топ звёздами вместе поиграл в клубе и сборной. А ощущение такое, что так и остался многообещающим янгстером
+67
-1
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
У него вообще внешность меняется?
Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Ответ JENNINGS
У него вообще внешность меняется? Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
у него есть портрет Юлиана Дракслера
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат Доры Дуры
Смешно конечно)) 20 миллионов, это чистой воды мошенническая схема для ффп. Его бесплатно в Европе никто забирать не хотел, а тут 20 миллионов, ну ну. Того же Кесье за 12 миллионов продали
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зак
Ответ Андрей Хомиченок
У Юлиана конечно очень необычная карьера выдалась. Вроде и трофеи есть, и денег заработал сполна, и с топ звёздами вместе поиграл в клубе и сборной. А ощущение такое, что так и остался многообещающим янгстером
Ягермейстер)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Ответ Андрей Хомиченок
У Юлиана конечно очень необычная карьера выдалась. Вроде и трофеи есть, и денег заработал сполна, и с топ звёздами вместе поиграл в клубе и сборной. А ощущение такое, что так и остался многообещающим янгстером
Он уже янгтаймер 🤷🏻‍♂️😔
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ Фанат Доры Дуры
Смешно конечно)) 20 миллионов, это чистой воды мошенническая схема для ффп. Его бесплатно в Европе никто забирать не хотел, а тут 20 миллионов, ну ну. Того же Кесье за 12 миллионов продали
ну так именно поэтому топ клубы против таких команд как ПСГ и СИТИ, Сити пока что такого не сделал но и у них куча махинации в финансовом доходе, ПСГ же рвет ФФП раз за разом, а тут и президент псг тесно сотрудничает с УЕФА) потому и нытье против команд-государств.
если честно я лично ЗА то чтоб такие выскочки появлялись, все таки интересно,с ФФП какому то середняку стать топ клубом практически невозможно, ну или уйдут годы а то десятилетия чтоб стать грандом, а клубам из вне топ вообще беда.. так что я против ФФП и за то чтоб были выскочки в лице псг и МС, все таки многие топ клубы нынешние стали топами грандами до ФФП, те же синие лондонцы(Челси) из середняка превратились в топ тоже благодаря бабок нового владельца, разница Челси с Сити лишь в том что синие начали раньше голубых
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Он два года толком не играл и продают за 20 + млн, просто жесть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sega megabitovich
Ответ JENNINGS
У него вообще внешность меняется? Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
гены хорошие, у меня похожая ситуация, в лет 60 тоже буду выглядеть как школьник, в автобусе места не уступят 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kodgong
Ответ Felp
Он знает, что это не Саудовская Аравия?
отлично же. никакого давление. чемпионат катар никому нафик не сдался. лафа))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potomok Budulaya
счастливчик .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mercucio
Ответ Фанат Доры Дуры
Смешно конечно)) 20 миллионов, это чистой воды мошенническая схема для ффп. Его бесплатно в Европе никто забирать не хотел, а тут 20 миллионов, ну ну. Того же Кесье за 12 миллионов продали
Вполне нормальная цена, и с ФФП у ПСЖ и без дракслера все отлично
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cyle Rayner
Ответ JENNINGS
У него вообще внешность меняется? Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
нажми на его тег и сразу +10 лет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Ответ sega megabitovich
гены хорошие, у меня похожая ситуация, в лет 60 тоже буду выглядеть как школьник, в автобусе места не уступят 🤣
надеешься дожить до 60? а ты оптимист или уже 59?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Винтовой
Ответ JENNINGS
У него вообще внешность меняется? Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
И та же зелёная майка Вольфсбурга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TalSer
Ответ JENNINGS
У него вообще внешность меняется? Парню 29, а на вид словно подросток из 10 класса ))
Уже даже 30 через пару дней) Если честно, на не приглаженных фотках, изменения с 2011 годом есть, но не радикальные)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ зак
Ягермейстер)
Грандмастер, Грандмастер бит :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikita1981
Поехал заканчивать. Хотя толком и не начинал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
на что только не идут чтобы поддерживать штаны у своих безделушек
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Felp
Он знает, что это не Саудовская Аравия?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий