Дракслер прошел медосмотр в катарском «Аль-Ахли». Контракт – до июня 2025-го

Юлиан Дракслер близок к переходу в «Аль-Ахли».

29-летний хавбек прошел медосмотр в катарском клубе, с которым он подпишет контракт до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что « » получит за немца более 20 млн евро.

Прошлый сезон провел на правах аренды в «Бенфике». Его статистика – здесь.

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