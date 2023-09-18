Дракслер прошел медосмотр в катарском «Аль-Ахли». Контракт – до июня 2025-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Футбол

Юлиан Дракслер близок к переходу в «Аль-Ахли».

29-летний хавбек прошел медосмотр в катарском клубе, с которым он подпишет контракт до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» получит за немца более 20 млн евро.

Прошлый сезон Дракслер провел на правах аренды в «Бенфике». Его статистика – здесь.

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3 комментария

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dr. cage
Грустная история на самом деле..
О Дракслере стали громко говорить, примерно через год-полтора, как блеснул Ройс..
Причем с разговорами, что он будет лучше Ройса, а также Марко Марина и др. перспективных немцев тех лет, которым тогда давали большие авансы.. Мол, какая приятная головная боль будет у Лева при выборе состава..

А учитывая, что тому же Ройсу вешали ярлыки - наследник Роналду, будущий ЗМ и т.д, то сравнение как ни крути, лестное..

Но потом, как то все скомкалось.. Вместо того, чтобы уехать из Германии переходит в Вольфсбург.. Там становится очень хорош, смотрелся не хуже Де Брюйне.. И хотя им интересовались едва ли не все гранды, он выбирает ПСЖ, в котором суммарно полсезона играл топово..

А в Шальке все таки интересная банда была 10 лет назад.. Фарфан, Рауль, Хюнтелаар, Хурадо, Ракитич, Холтби, Хеведес..
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Дядя ТУРА
странно, что в Катар. уже многие писали.
трансфер его и вератти, не одна из дурацких схем шейхов ПСЖ?
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Причёска Бэйла
Ответ Дядя ТУРА
странно, что в Катар. уже многие писали. трансфер его и вератти, не одна из дурацких схем шейхов ПСЖ?
Конечно это схема псг. Такие деньги за Верратти и Дракслера никто бы не дал. Даже саудовцы. А псг подправил себе ффп. Беспалевные)
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