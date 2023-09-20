Леви пошутил про «Арсенал», говоря о Мэддисоне: «Сказал Джеймсу, что на красной машине приезжать на тренировки нельзя»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Дэниэл Леви Джеймс Мэддисон ахахаха автомобили Футбол

Президент «Тоттенхэма» пошутил о цвете машины Джеймса Мэддисона.

Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» этим летом из «Лестера» за 40 миллионов фунтов. В августе полузащитник был признан лучшим игроком месяца в АПЛ, отметившись голом и двумя ассистами в 3 матчах лиги.

«Джеймсу нужно усвоить, что нельзя приезжать на тренировочную базу на красной машине. Я уже сказал ему. Он привыкнет», – сказал президент «Тоттенхэма», выступая на форуме болельщиков.

Отметим, что «Арсенал», основным цветом которого является красный, базируется в северной части Лондона, как и «Тоттенхэм». Команды сыграют между собой в воскресенье в рамках 6-го тура АПЛ.

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5 комментариев

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Jazzzz
Красная машина все равно приехала и забрала Кейна)
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red hikkikomori
Походу Кейн на красной машине приехал вещи забирать, иначе как объяснить что его не пустили на базу)
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Алексей Тимешов
Синдром Горюнова.
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раскаявшийся жиробас
Илюха - мужчина честной судьбы, он сам знает лучше, на какой машине можно приезжать, а на какой нет
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