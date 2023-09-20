Леви пошутил про «Арсенал», говоря о Мэддисоне: «Сказал Джеймсу, что на красной машине приезжать на тренировки нельзя»

Президент «Тоттенхэма» пошутил о цвете машины Джеймса Мэддисона.

Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» этим летом из «Лестера» за 40 миллионов фунтов. В августе полузащитник был признан лучшим игроком месяца в АПЛ, отметившись голом и двумя ассистами в 3 матчах лиги.

« нужно усвоить, что нельзя приезжать на тренировочную базу на красной машине. Я уже сказал ему. Он привыкнет», – сказал президент « », выступая на форуме болельщиков.

Отметим, что « », основным цветом которого является красный, базируется в северной части Лондона, как и «Тоттенхэм». Команды сыграют между собой в воскресенье в рамках 6-го тура .

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