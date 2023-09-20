Вратарь «Лацио» Проведель о своем голе на 95-й: «Особенно доволен, что сравняли в матче, где не заслужили поражения. Жаль, что пришлось делать это на последних секундах»

Иван Проведель высказался о своем голе в матче с «Атлетико».

Вратарь «Лацио» забил на 95-й минуте в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и принес своей команде ничью.

«Я запомню этот вечер на всю жизнь. Я доволен, в особенности потому, что нам удалось сравнять счет в матче, где мы не заслужили поражения. Я еще не осознал [произошедшего], позже я пойму, что забил в Лиге чемпионов. Очко заслуженно, мы должны двигаться дальше.

Футбол порой характеризуется моментами, а не игрой. Жаль, что нам пришлось сравнивать на последних секундах. Надеюсь, набранное очко придаст нам импульс, мотивацию и энтузиазм. Я уже забивал в Серии Б похожим образом: выпрыгнул и забил», – рассказал голкипер римского клуба.

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?! 🔥

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