Гризманн после 1:1 с «Лацио»: «У нас есть все, чтобы сотворить что-то великое в ЛЧ. Отлично сыграли в обороне и могли забить еще гол»

Теги Лацио Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антуан Гризманн Иван Проведель Самуэл Лино Футбол

Антуан Гризманн доволен игрой «Атлетико» в матче с «Лацио».

«Атлетико» и «Лацио» сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Счет на 95-й минуте сравнял голкипер римлян Иван Проведель.

«Мы отлично отыграли в обороне и могли забить еще один гол. У меня был шанс добить соперника. Ощущения хорошие, мы уходим с высоко поднятой головой, потому что проделали отличную работу.

Нужно было довести дело до конца... Еще был [удар] Лино, который парировал вратарь... Нужно это улучшить, это тот образ, который мы хотим создать – все работали, защищались и атаковали, забыв о том, что случилось в Валенсии. Считаю, это был хороший матч.

Прошлый год забыт, у нас есть все, чтобы сотворить что-то великое в Лиге чемпионов. Это неудача, но мы сделали все правильно. Мы идем вперед с высоко поднятой головой, унывать ни в коем случае нельзя», – сказал нападающий «Атлетико».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Атлетико для победы в ЛЧ слишком слаб, Гризманн в Италии бы зажёг, туда надо было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Отлично сыграли в обороне на 95 ой минуте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий