Гризманн после 1:1 с «Лацио»: «У нас есть все, чтобы сотворить что-то великое в ЛЧ. Отлично сыграли в обороне и могли забить еще гол»

Антуан Гризманн доволен игрой «Атлетико» в матче с «Лацио».

«Атлетико» и « » сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Счет на 95-й минуте сравнял голкипер римлян .

«Мы отлично отыграли в обороне и могли забить еще один гол. У меня был шанс добить соперника. Ощущения хорошие, мы уходим с высоко поднятой головой, потому что проделали отличную работу.

Нужно было довести дело до конца... Еще был [удар] Лино, который парировал вратарь... Нужно это улучшить, это тот образ, который мы хотим создать – все работали, защищались и атаковали, забыв о том, что случилось в Валенсии. Считаю, это был хороший матч.

Прошлый год забыт, у нас есть все, чтобы сотворить что-то великое в Лиге чемпионов. Это неудача, но мы сделали все правильно. Мы идем вперед с высоко поднятой головой, унывать ни в коем случае нельзя», – сказал нападающий « ».

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