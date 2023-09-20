«Святой Проведель – сначала спас игру сэйвом, потом сравнял. Он походил на Холанда, когда бил головой». Капелло о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте

Теги Лацио Атлетико Фабио Капелло серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Иван Проведель Эрлинг Холанд Футбол

Фабио Капелло прокомментировал ничью «Лацио» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Матч 1-го тура группового этапа завершился со счетом 1:1. На 95-й минуте счет сравнял голкипер «Лацио» Иван Проведель, замкнув головой навес Луиса Альберто.

«Святой Проведель. Он спас игру отличным сэйвом, а затем в итоге сравнял счет.

Сегодня вечером я увидел Симеоне, который не припарковал автобус перед воротами, каждый раз, когда его «Атлетико» получал мяч, они начинали заново, но главной звездой вечера был вратарь «Лацио» – он был похож на Холанда, когда бил головой», – сказал бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» в эфире Sky Sport.

Проведель – первый вратарь с голом в ЛЧ с 2009 года и 5-й в истории турнира с учетом отбора

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болельщик Биатлона
Холанд куда хуже головой играет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Обязательно посмотрите повтор гола) Сквозь всей защиты прошел и красивый гол головой забил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий