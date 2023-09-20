«Святой Проведель – сначала спас игру сэйвом, потом сравнял. Он походил на Холанда, когда бил головой». Капелло о голе вратаря «Лацио» на 95-й минуте
Фабио Капелло прокомментировал ничью «Лацио» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Матч 1-го тура группового этапа завершился со счетом 1:1. На 95-й минуте счет сравнял голкипер «Лацио» Иван Проведель, замкнув головой навес Луиса Альберто.
«Святой Проведель. Он спас игру отличным сэйвом, а затем в итоге сравнял счет.
Сегодня вечером я увидел Симеоне, который не припарковал автобус перед воротами, каждый раз, когда его «Атлетико» получал мяч, они начинали заново, но главной звездой вечера был вратарь «Лацио» – он был похож на Холанда, когда бил головой», – сказал бывший тренер «Милана» и «Ювентуса» в эфире Sky Sport.
Проведель – первый вратарь с голом в ЛЧ с 2009 года и 5-й в истории турнира с учетом отбора
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