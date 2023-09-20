Нигматуллин о голкипере «Лацио», забившем на 95-й в ЛЧ: «Проведель не имел бы шансов пробиться в топ-5 вратарей сборной России»
Руслан Нигматуллин считает, что Иван Проведель не закрепился бы в сборной России.
Голкипер «Лацио» сравнял счет на 95-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Проведель стал первым с 2009 года вратарем, забившим в турнире.
29-летний голкипер имеет русские корни – его мать родом из России, а отец – итальянец.
«Проведель играет в достаточно серьезном клубе, в итальянском чемпионате, что говорит о его хорошем уровне. Забить в Лиге чемпионов на 95-й минуте в ворота одного из лучших вратарей мира – это очень круто. Здорово, что у Ивана это получилось.
Но это не означает, что он достоин получить приглашение в сборную России. У нас вызывается по пять человек, поэтому Иван будет шестым. Он бы практически не имел шансов пробиться в ведущую пятерку», – сказал бывший вратарь сборной России.
«Я наполовину русский, наполовину – итальянец». Кто такой вратарь Иван Проведель, забивший «Атлетико» на 90+5
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