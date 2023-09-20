Нигматуллин о голкипере «Лацио», забившем на 95-й в ЛЧ: «Проведель не имел бы шансов пробиться в топ-5 вратарей сборной России»

Теги Лацио премьер-лига Россия Атлетико серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Иван Проведель Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что Иван Проведель не закрепился бы в сборной России.

Голкипер «Лацио» сравнял счет на 95-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Проведель стал первым с 2009 года вратарем, забившим в турнире.

29-летний голкипер имеет русские корни – его мать родом из России, а отец – итальянец.

«Проведель играет в достаточно серьезном клубе, в итальянском чемпионате, что говорит о его хорошем уровне. Забить в Лиге чемпионов на 95-й минуте в ворота одного из лучших вратарей мира – это очень круто. Здорово, что у Ивана это получилось.

Но это не означает, что он достоин получить приглашение в сборную России. У нас вызывается по пять человек, поэтому Иван будет шестым. Он бы практически не имел шансов пробиться в ведущую пятерку», – сказал бывший вратарь сборной России.

«Я наполовину русский, наполовину – итальянец». Кто такой вратарь Иван Проведель, забивший «Атлетико» на 90+5

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Проведеля хоть сейчас можно вызвать, вопрос, ему это зачем?
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Нигматуллин под веществами.
Видимо, интервью брали после диджейского рейва
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
можем и Месси вызвать, но он бы не попал в состав, так как у нас уже 22 игрока вызываются
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurlan-zenit
Спасибо, Руслан, закусывайте в следующий раз, пожалуйста.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
Проведель основной вратарь Лацио, вызывался в сборную Италии, не войдёт в топ 5 вратарей сборной России
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TIMOXA1979 TIMOXIN
Что за идиотизм? по своим качествам только Акинфеев и может быть Сафонов идут в какое то сравнение, возможно, но оба не играли в серии А. С чего вдруг пятый? смешно:)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок777
В нападение поставят, головой хорошо играет😅
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Действительно, куда ему до косяпорщиков Сафонова и Песьякова!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Желчный бред.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Озил, озю и буду озить
Поэтому Проведель в Лацио, а топ-5 вратарей сборной России в РПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий