По делу о распространении игроками системы «Реала» секс-видео с несовершеннолетней проверят изъятые телефоны. В раздевалках «Вальдебебас» прошли обыски

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид С соцсети девушки и спорт Футбол

Следствие проверит изъятые телефоны игроков «Реала», распространивших секс-видео.

Напомним, на прошлой неделе четверо игроков системы «Реала», среди которых футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С», были задержаны по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней девушки – им грозит до 5 лет тюрьмы.

Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и распространение ролика. Позднее жалобу подала еще одна девушка, попавшая на видео.

Как сообщает El Mundo, в рамках расследования по делу будут проанализированы данные с четырех изъятых мобильных телефонов и показания двух предполагаемых жертв.

Ранее Гражданская гвардия Лас-Пальмас, проводящая расследование, отправилась в Мадрид и провела обыски в раздевалках «Вальдебебас».

Кроме того, предстоит выяснить, попал ли ролик в чаты других команд кантеры «Реала» в WhatsApp.

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20 комментариев

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Yossi
Где можно ознакомиться с видео, чтобы составить объективное мнение о ситуации?
+15
-4
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oka79410
Карим Бензема: "Фух, успел")
+5
-2
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6tspey7tb5
Ответ Yossi
Где можно ознакомиться с видео, чтобы составить объективное мнение о ситуации?
Друг просит?
+4
-1
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Blaumerc
Ответ Yossi
Где можно ознакомиться с видео, чтобы составить объективное мнение о ситуации?
не думаю что это хорошая идея, учитывая то что на видео несовершеннолетние.
вы лучше потренеруйтесь составлять объективное мнение на роликах из Бразерс
+2
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+2
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Overkiller
«Вальдебебас» - как правильно? «ВальдЕбебас» или «ВальдебЕбас»?
+1
0
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ten Hag
Ответ Церебральный Сортировщик
Комментарий удален модератором
Он обижен Мадридом навеки :)
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rigobersong
Ответ Gestor_36
мдауж, днк реала со времен галактикос не изменилось, оно навсегда
Это еще со времен Метцельдера:)
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ta-tosha
Ответ Andrei Mariarty
Камавинга же в Реал Мадрид С или Кастилье числиться?))) с ними год назад ЛЧ брал))
Я как пример говорю, а не то что Камавинга насильничал
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Подкат Пенальтьевич
Ответ ta-tosha
Почему не пишут кто? Это же просто, достаточно промониторить, кто там отдыхал этим летом. Могу ошибиться, но Камавинга там точно был
Кто то из чернокожих 100٪
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Andrei Mariarty
Ответ ta-tosha
Почему не пишут кто? Это же просто, достаточно промониторить, кто там отдыхал этим летом. Могу ошибиться, но Камавинга там точно был
Камавинга же в Реал Мадрид С или Кастилье числиться?))) с ними год назад ЛЧ брал))
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Mr. Voronoi
Ответ Overkiller
«Вальдебебас» - как правильно? «ВальдЕбебас» или «ВальдебЕбас»?
ВальдевЕвас
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Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
Должны наказать по всей строгости закона ☝🏻 Надеюсь и основную команду проверят, уверен все пошло от туда
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atomio
Ответ Yossi
Где можно ознакомиться с видео, чтобы составить объективное мнение о ситуации?
(С) Тимур Мансорунов
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Stasinho7
Ответ Yossi
Где можно ознакомиться с видео, чтобы составить объективное мнение о ситуации?
вот тоже думаю, видео вроде распространялось

а до нас почему то не распространилось
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faerie dragon
Бензема: мои пез##ки)
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AlKRD
Зачем обыскивают раздевалки вайлдберис?
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Человек1991
Вальдэбабас ))
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