По делу о распространении игроками системы «Реала» секс-видео с несовершеннолетней проверят изъятые телефоны. В раздевалках «Вальдебебас» прошли обыски

Следствие проверит изъятые телефоны игроков «Реала», распространивших секс-видео.

Напомним, на прошлой неделе четверо игроков системы «Реала», среди которых футболист « » и три игрока «Реал Мадрид С», были задержаны по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней девушки – им грозит до 5 лет тюрьмы.

Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и распространение ролика. Позднее жалобу подала еще одна девушка, попавшая на видео.

Как сообщает El Mundo, в рамках расследования по делу будут проанализированы данные с четырех изъятых мобильных телефонов и показания двух предполагаемых жертв.

Ранее Гражданская гвардия Лас-Пальмас, проводящая расследование, отправилась в Мадрид и провела обыски в раздевалках «Вальдебебас».

Кроме того, предстоит выяснить, попал ли ролик в чаты других команд кантеры «Реала» в WhatsApp.

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