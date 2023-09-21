По делу о распространении игроками системы «Реала» секс-видео с несовершеннолетней проверят изъятые телефоны. В раздевалках «Вальдебебас» прошли обыски
Следствие проверит изъятые телефоны игроков «Реала», распространивших секс-видео.
Напомним, на прошлой неделе четверо игроков системы «Реала», среди которых футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С», были задержаны по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней девушки – им грозит до 5 лет тюрьмы.
Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и распространение ролика. Позднее жалобу подала еще одна девушка, попавшая на видео.
Как сообщает El Mundo, в рамках расследования по делу будут проанализированы данные с четырех изъятых мобильных телефонов и показания двух предполагаемых жертв.
Ранее Гражданская гвардия Лас-Пальмас, проводящая расследование, отправилась в Мадрид и провела обыски в раздевалках «Вальдебебас».
Кроме того, предстоит выяснить, попал ли ролик в чаты других команд кантеры «Реала» в WhatsApp.
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вы лучше потренеруйтесь составлять объективное мнение на роликах из Бразерс
а до нас почему то не распространилось