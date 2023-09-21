Скоулз после 3:4: «МЮ» может выиграть Кубок Англии или Кубок лиги, на иной уровень они не вышли. «Бавария» деклассировала их во 2-м тайме»
Пол Скоулз оценил уровень «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Баварии» (3:4).
«В каждом проигранном матче этого сезона у «Манчестер Юнайтед» были нормальные отрезки, но этого недостаточно. Это мягкая команда со слабостями. Пропустив один мяч, нужно сказать: «Вперед, давайте останемся в игре в ближайшие пять минут». Но они пропускают еще один.
Думаю, этот сезон будет практически таким же, как и прошлый. Это кубковая команда. Они могут выиграть Кубок Англии или Кубок лиги. Они просто еще не вышли на иной уровень. Я думаю, что лето помешало им выйти на новый уровень. В матче с «Баварией» мы увидели, что уровень «МЮ» ниже.
Если оценивать игру в целом, то, как я считаю, «Манчестер Юнайтед» сыграл неплохо, но быстро пропустил два гола. Им не хватало концентрации. Эти три гола льстят «Манчестер Юнайтед», но вообще я считаю, что во втором тайме их деклассировали. У игроков в этой команде есть опыт, но его не используют», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире TNT Sports.
«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»
Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
А по факту Бавария могла накидать ещё столько же. Тот же Онана потащил несколько мертвых мячей
Ну такой, какой не отбил бы любой вратарь из основы клуба АПЛ?
А вот откуда столько фанатов у 7Хага? Вы все с Аякса? Или вы просто фанаты Гимли и за 7Хага после истории с Роналду?))