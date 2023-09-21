Скоулз после 3:4: «МЮ» может выиграть Кубок Англии или Кубок лиги, на иной уровень они не вышли. «Бавария» деклассировала их во 2-м тайме»

Пол Скоулз оценил уровень «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Баварии» (3:4).

«В каждом проигранном матче этого сезона у «Манчестер Юнайтед» были нормальные отрезки, но этого недостаточно. Это мягкая команда со слабостями. Пропустив один мяч, нужно сказать: «Вперед, давайте останемся в игре в ближайшие пять минут». Но они пропускают еще один.

Думаю, этот сезон будет практически таким же, как и прошлый. Это кубковая команда. Они могут выиграть или Кубок лиги. Они просто еще не вышли на иной уровень. Я думаю, что лето помешало им выйти на новый уровень. В матче с «Баварией» мы увидели, что уровень «МЮ» ниже.

Если оценивать игру в целом, то, как я считаю, «Манчестер Юнайтед» сыграл неплохо, но быстро пропустил два гола. Им не хватало концентрации. Эти три гола льстят « », но вообще я считаю, что во втором тайме их деклассировали. У игроков в этой команде есть опыт, но его не используют», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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