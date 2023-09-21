Скоулз после 3:4: «МЮ» может выиграть Кубок Англии или Кубок лиги, на иной уровень они не вышли. «Бавария» деклассировала их во 2-м тайме»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Кубок Англии бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Футбол

Пол Скоулз оценил уровень «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Баварии» (3:4).

«В каждом проигранном матче этого сезона у «Манчестер Юнайтед» были нормальные отрезки, но этого недостаточно. Это мягкая команда со слабостями. Пропустив один мяч, нужно сказать: «Вперед, давайте останемся в игре в ближайшие пять минут». Но они пропускают еще один.

Думаю, этот сезон будет практически таким же, как и прошлый. Это кубковая команда. Они могут выиграть Кубок Англии или Кубок лиги. Они просто еще не вышли на иной уровень. Я думаю, что лето помешало им выйти на новый уровень. В матче с «Баварией» мы увидели, что уровень «МЮ» ниже.

Если оценивать игру в целом, то, как я считаю, «Манчестер Юнайтед» сыграл неплохо, но быстро пропустил два гола. Им не хватало концентрации. Эти три гола льстят «Манчестер Юнайтед», но вообще я считаю, что во втором тайме их деклассировали. У игроков в этой команде есть опыт, но его не используют», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире TNT Sports.

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!

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35 комментариев

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Alex1104
Реально - да, деклассировали. И три забитых гола не меняют общую картину. Они просто дают повод тренеру сказать, что "всё не так плохо", "отрезками - мы лучшие".
А по факту Бавария могла накидать ещё столько же. Тот же Онана потащил несколько мертвых мячей
+28
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+19
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Muni Klar
Ответ Alex1104
Реально - да, деклассировали. И три забитых гола не меняют общую картину. Они просто дают повод тренеру сказать, что "всё не так плохо", "отрезками - мы лучшие". А по факту Бавария могла накидать ещё столько же. Тот же Онана потащил несколько мертвых мячей
мертвые мячи он и пропустил, там даже Хитон мог бы отбить эти удары которые отбил Онана
+20
-4
+16
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Natan Pilkin
Ответ Alex1104
Реально - да, деклассировали. И три забитых гола не меняют общую картину. Они просто дают повод тренеру сказать, что "всё не так плохо", "отрезками - мы лучшие". А по факту Бавария могла накидать ещё столько же. Тот же Онана потащил несколько мертвых мячей
Эмм, на какой минуте Онана потащил мёртвый мяч?

Ну такой, какой не отбил бы любой вратарь из основы клуба АПЛ?
+13
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+7
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Старик Стариканов
Повезло 7хагу в прошлом сезоне Ливерпуль,Тоттенхэм и Челси дружно провалились,так бы по четвергам играл против клаксвиков и хэкенов
+9
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Акира_1
Выиграть кубки внутри Англии им не даст уже Брайтон.
+6
-2
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Тухель
Этот матч единственное что показал, это что опорной зоны у Баварии нет и в этом составе не появится и Упамекано обороняться так и не научился и скорее всего не научится. Если опорник купленный зимой будет нивелировать неумение француза обороняться, то ок француз может играть в старте из за умения пасовать и продвигать мяч. Но если опорник не будет справляться или его вообще не купят, то в этом составе Бавария не выиграет ЛЧ. Упамекано это тот же Ляпорт это бомба которая рванет в самый неподходящий момент.
+4
-1
+3
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itemme
Ответ Ебздрогыч
Игра МЮ вчера напомнила игры наших команд в ЛЧ против топовых соперников: пыжатся, стараются, а соперник особо не выкладывается и тратит ровно столько сил, сколько нужно для победы.
Непонятно, почему аналогия именно с нашими клубами - такое в каждой группе каждый тур происходит. Да и абсолютно не каждая игра по такому описанию была у наших клубов.
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Василий Леонов
А откуда тут такой хейт Тен Хага? Это фанаты сухофрукта никак не успокоятся? Хотя что тут удивляться, на ветках Юве они ещё 2 года спали после ухода примы
+12
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Борис Энгельгардт
именно что деклассировали, сложно поверить что Каземиро, которые на своих подкатах улетает за обочину, был когда-то лучшим опорником мира, а про Далота и Линделефа, которых Сане весь матч мордой об газон возил и сказать нечего
+3
-1
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hompos
Ответ Василий Леонов
А откуда тут такой хейт Тен Хага? Это фанаты сухофрукта никак не успокоятся? Хотя что тут удивляться, на ветках Юве они ещё 2 года спали после ухода примы
У них обида на тен хага потому что он вышвырнул их принцессу из клуба
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Avenaro
Ответ Alex1104
Минуты не записывал, но несколько очень хороших ударов он потащил.
Все удары Чупо-Мотинга
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bibendum
Ответ Василий Леонов
А откуда тут такой хейт Тен Хага? Это фанаты сухофрукта никак не успокоятся? Хотя что тут удивляться, на ветках Юве они ещё 2 года спали после ухода примы
Ну конечно. Хейтить тен Хага могут только фанаты верблюда. А все остальные должны им восхищаться, да?
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Иван Лапин
Ответ Василий Леонов
А откуда тут такой хейт Тен Хага? Это фанаты сухофрукта никак не успокоятся? Хотя что тут удивляться, на ветках Юве они ещё 2 года спали после ухода примы
Кто о чем. Мю проигрывает матч за матчем, но хейтеры роналду пишут только о нем.
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Копатель морей
Ответ Василий Леонов
А откуда тут такой хейт Тен Хага? Это фанаты сухофрукта никак не успокоятся? Хотя что тут удивляться, на ветках Юве они ещё 2 года спали после ухода примы
Это фанаты МЮ видят игру любимого клуба
А вот откуда столько фанатов у 7Хага? Вы все с Аякса? Или вы просто фанаты Гимли и за 7Хага после истории с Роналду?))
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Graf Montakristo
Ответ mootoo
может сделать единорога на розовом фоне? как раз уровень сегодняшнего МЮ
лучше чем дьявол!
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Ебздрогыч
Игра МЮ вчера напомнила игры наших команд в ЛЧ против топовых соперников: пыжатся, стараются, а соперник особо не выкладывается и тратит ровно столько сил, сколько нужно для победы.
+5
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Диер Ташкент
Ответ Alex1104
Реально - да, деклассировали. И три забитых гола не меняют общую картину. Они просто дают повод тренеру сказать, что "всё не так плохо", "отрезками - мы лучшие". А по факту Бавария могла накидать ещё столько же. Тот же Онана потащил несколько мертвых мячей
Нигде Онана не потащил мёртвых мячей. Не надо тут
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Копатель морей
Ответ Real_v_dushe
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Waititi
Ответ Иван Лапин
На спортсе появилась секта 10хага, которым плевать даже на мнение легенд клуба. Они искренне считают, что люди ненавидят тен хага только из-за того, что тот посадил роналду на банку. А то что мю трещит по швам они не видят.
ЭТХ не тянет и не нужно приплетать сюда Кринжа, просто посмотри все матчи. Если бы не судья то МЮ был бы 20м в АПЛ. Бавария на лайте разнесла МЮ вчера. Нет никакой игры и даже намека нет, за что вы тянетесь к этому тренеру который перетащил пол АЯКСА и теперь МЮ такой же по уровню как Аякс. За какие заслуги его любить ? Или 3е место в прошлом аномально везучем для МЮ сезоне это круто ? При Сульшере МЮ бы намного сильнее , острее и привлекательнее, при том что не было столько покупок.
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mootoo
Ответ Василий Леонов
А откуда тут такой хейт Тен Хага? Это фанаты сухофрукта никак не успокоятся? Хотя что тут удивляться, на ветках Юве они ещё 2 года спали после ухода примы
твой Тен Хааг за 100 млн купил бревно которое даже не основное в своей сборной
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ML26
Ответ Strike36
Дружище, объясни мне тупому, почему он 7хаг?
Начало его фамилии пишется так же, как и цифра десять в английском языке, но после 7-0 от Ливерпуля его начали называть 7хаг
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Real_v_dushe
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Ну точно!!! при рыбаке было лучше
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Real_v_dushe
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Ну точно!!! при рыбаке было лучше
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Cheldon
Шапито
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krealpmoney
Ответ Тухель
Этот матч единственное что показал, это что опорной зоны у Баварии нет и в этом составе не появится и Упамекано обороняться так и не научился и скорее всего не научится. Если опорник купленный зимой будет нивелировать неумение француза обороняться, то ок француз может играть в старте из за умения пасовать и продвигать мяч. Но если опорник не будет справляться или его вообще не купят, то в этом составе Бавария не выиграет ЛЧ. Упамекано это тот же Ляпорт это бомба которая рванет в самый неподходящий момент.
Томас, ну ты че, руководству пиши, а не в комменты на спорце
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