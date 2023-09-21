Месси и Альба не сыграют в следующем туре МЛС из-за травм и могут пропустить финал US Open Cup

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о травмах Лео Месси и Жорди Альбы.

Защитник был заменен на 34-й минуте матча регулярного чемпионата против «Торонто» (4:0), нападающий – на 37-й.

«Нужно двигаться ото дня ко дню, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами нам скажут. Мы проследим за их состоянием и подумаем над этим. Конечно, они не сыграют в воскресенье [против « » в МЛС].

У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечной травмы не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его [против «Атланты Юнайтед»].

Думаю, это то же самое. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Возможно, нам придется проявить большую осторожность чем ту, о которой я говорю», – сказал .

Также тренер не исключил, что Месси и Альба пропустят финал US Open Cup против « », который состоится в следующую среду.

«Знаю, что у нас будет финал, но Месси и ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», – сказал Мартино.

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