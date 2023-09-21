Месси и Альба не сыграют в следующем туре МЛС из-за травм и могут пропустить финал US Open Cup

Теги МЛС Хьюстон Динамо Лионель Месси травмы Херардо Мартино Жорди Альба Орландо Сити Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о травмах Лео Месси и Жорди Альбы.

Защитник был заменен на 34-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (4:0), нападающий – на 37-й.

«Нужно двигаться ото дня ко дню, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами нам скажут. Мы проследим за их состоянием и подумаем над этим. Конечно, они не сыграют в воскресенье [против «Орландо Сити» в МЛС].

У Месси это последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечной травмы не было. Но из-за этих последствий мы поберегли его [против «Атланты Юнайтед»].

Думаю, это то же самое. Не мышечная травма. Но я в большей степени говорю это из-за разговоров с ним. Возможно, нам придется проявить большую осторожность чем ту, о которой я говорю», – сказал Мартино.

Также тренер не исключил, что Месси и Альба пропустят финал US Open Cup против «Хьюстон Динамо», который состоится в следующую среду.

«Знаю, что у нас будет финал, но Месси и Альба ни в коем случае не выйдут на поле, если не будут в подходящем для этого состоянии», – сказал Мартино.

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16 комментариев

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Zed_patriot
Кампанья забьёт победный в финале, но это не будет считаться за трофей Месси, ведь не Эдер забьёт
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Монсеньор Мартинес
US Open Cup все равно Джокович заберет
+16
-2
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atomio
Ответ Zed_patriot
Кампанья забьёт победный в финале, но это не будет считаться за трофей Месси, ведь не Эдер забьёт
конечно, ведь у них не было выхода с третьего места из группы (спасибо Платини), а так же самой легкой сетки в плэйке, где все топы оказались в другой стороне
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Zed_patriot
Здоровье чемпиону мира!
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VERBLYUD
Думаю, Лео в любом состоянии сыграет в финале Кубка. Все равно потом долгое время не будет официальных игр. Один из главных минусов МЛС - это дурацкий календарь. Щас еще пропустит парочку игр и к началу нового сезона ему уже будет почти 37. Считайте, в возрасте 36 лет потеряет очень ценные пол года.
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VERBLYUD
Ответ Великий Алонсо
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Замыкать в пустые с метра и вести игру команды - это разные вещи. Роналду даже 10 лет назад уже не вел игру команды. Плеймейкерам намного сложнее и они больше устают.
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PINHEAD
Ответ rigobersong
Финал 1 октября, достаточно времени что бы восстановиться, не думаю что травма серьезная!:)
28 сентября в 3:30 по мск
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Радость Ди Мария
/ Также тренер не исключил, что Месси и Альба пропустят финал US Open Cup против «Хьюстон Динамо», который состоится в следующую среду. /

Нахрена их против Торонто выпустили? Конкретная лажа всего тренерского штаба. Двойка, Мартино. Если загонишь Лео в травмы и он не сыграет на Копа - даже страшно подумать что с тобой аргентинцы сделают.
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21Savage
Чую, упустят чашку без этих двух
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
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твой гормон пустынный никому не интересен
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VERBLYUD
Ответ Manu Maks
От пешего хода?
Что легче, стоять в штрафной и ждать, чтобы партнеры выкатили на пустые или постоянно возится с мячом и создавать моменты для партнеров?
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