Арсен Адамов о знакомстве с Кадыровым: «Ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!»

Арсен Адамов рассказал, как познакомился с Рамзаном Кадыровым.

– Твой дедушка – – 12 лет был вице-президентом «Терека». В медиа он часто комментирует твою игру и будущее. Полностью рулит твоей карьерой?

– Мы советуемся все вместе – я, дедушка и агент [Герман Ткаченко]. Если мне что-то не нравится, они всегда прислушаются к моему мнению. Но последнее слово – за дедушкой.

– Он самый жесткий твой критик?

– Не критикует, но даже после самой крутой игры находит минусы. Помню, обсуждали мой первый матч за «Урал». Говорит: «Очень хорошо сыграл, молодец. Но чтобы на поле больше с опущенными гетрами не выходил» (смеется). Все замечает – бутсы, щитки, шнурки.

– Алханов долгое время был правой рукой в сфере спорта. А сам ты с ним когда познакомился?

– Когда еще играл за молодежку «Ахмата», в 2018-м году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет – пригласил основную команду и молодежную. Мы танцевали, веселились – прям как на свадьбе.

Рамзан Ахматович пообщался с нами, дал советы. Когда я подошел с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого (смеется).

– Думаю, у нынешних игроков молодежки «Ахмата» нет фотки с Кадыровым – он стал меньше времени уделять клубу.

– Если он не ходит, это не значит, что забыл про команду. Просто сам понимаешь, что сейчас за ситуация. Уверен: Рамзан Ахматович смотрит все игры по телевизору и постоянно на связи с президентом клуба, – сказал защитник, который минувшим летом перешел из «Зенита» в « ».

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