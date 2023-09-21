Арсен Адамов о знакомстве с Кадыровым: «Ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Оренбург Хайдар Алханов Ахмат мол Арсен Адамов Футбол

Арсен Адамов рассказал, как познакомился с Рамзаном Кадыровым.

– Твой дедушка – Хайдар Алханов – 12 лет был вице-президентом «Терека». В медиа он часто комментирует твою игру и будущее. Полностью рулит твоей карьерой?

– Мы советуемся все вместе – я, дедушка и агент [Герман Ткаченко]. Если мне что-то не нравится, они всегда прислушаются к моему мнению. Но последнее слово – за дедушкой.

– Он самый жесткий твой критик?

– Не критикует, но даже после самой крутой игры находит минусы. Помню, обсуждали мой первый матч за «Урал». Говорит: «Очень хорошо сыграл, молодец. Но чтобы на поле больше с опущенными гетрами не выходил» (смеется). Все замечает – бутсы, щитки, шнурки.

– Алханов долгое время был правой рукой Кадырова в сфере спорта. А сам ты с ним когда познакомился?

– Когда еще играл за молодежку «Ахмата», в 2018-м году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет – пригласил основную команду и молодежную. Мы танцевали, веселились – прям как на свадьбе.

Рамзан Ахматович пообщался с нами, дал советы. Когда я подошел с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого (смеется).

– Думаю, у нынешних игроков молодежки «Ахмата» нет фотки с Кадыровым – он стал меньше времени уделять клубу.

– Если он не ходит, это не значит, что забыл про команду. Просто сам понимаешь, что сейчас за ситуация. Уверен: Рамзан Ахматович смотрит все игры по телевизору и постоянно на связи с президентом клуба, – сказал защитник, который минувшим летом перешел из «Зенита» в «Оренбург».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Ответ QWertY
Кадыров один из лучших политиков в России! Кто не согласен тот обиженка
А его дочь лучший министр культуры! Кто не согласен, тот не согласен.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Отличие людей от животных в том, что для человека мозги важнее пресса)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пацаваца
Первого русского ударил в живот в 16 лет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Надо было у Дона проверить ответкой )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Ответ Мартинелли
Еще он 3 класса школы только окончил
Кто из них?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Ответ QWertY
Кадыров один из лучших политиков в России! Кто не согласен тот обиженка
Он лучший, и не только в России, и не только политике. Тому кто не согласен придется извиниться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
На всякий случай просто извиняюсь :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Ответ Михаил1970
А его дочь лучший министр культуры! Кто не согласен, тот не согласен.
Тот должен извиниться*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Михаил1970
А его дочь лучший министр культуры! Кто не согласен, тот не согласен.
Согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий