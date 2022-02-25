Арсен Адамов: «Без драк на улице не бывает, у нас менталитет такой. С Матерацци поступил бы как Зидан, может, и пожестче»

Арсен Адамов высказался о южном менталитете и драках.

– Резонансный случай из матча молодежки – драка с игроками тульского в октябре 2019-го. Что тогда произошло?

– Нашего игрока свалили в центре поля. Соперник сказал: «Вставай, хватит симулировать». Наш игрок встал, что-то ему ответил – и пошло-поехало.

Футболист «Арсенала» произнес какие-то оскорбительные слова, а потом в новостях все как обычно на нас повесили. Говорили, это мы виноваты.

– Южные футболисты – очень эмоциональные, легко заводятся. Так?

– Да, но тут прозвучало оскорбление со стороны соперника. Они первые начали. Хотя после игры все нормально было, дали друг другу по рукам.

– Вы как капитан молодежки «Ахмата» что делали, когда разгорался конфликт?

– Я подошел разнимать игроков, хотел успокоить всех. И в этот момент меня сзади толкнули. Я был на эмоциях, завелся. Соперник сказал мне что-то неприятное – и у меня голова «поехала» (улыбается). Тоже начал махаться.

– Знаю, вы любите ММА. Как у вас с навыками бойца? Приходилось драться на улице?

– Конечно. У нас менталитет такой, что без драк на улице не бывает. Я действительно очень люблю единоборства.

– Кто ваш любимый боец? Хабиб?

– Да, но сейчас Хабиб не дерется. У нас есть восходящая звезда – Хамзат Чимаев. Еще Петр Ян, Зубайра Тухугов, Ислам Махачев, Альберт Дураев. За всех наших болею!

– Помните известную историю в финале чемпионата мира между сборными Италии и Франции, когда оскорбил кого-то из родственников ? Зизу не выдержал – ударил соперника. Если бы вы были на месте Зидана, смогли бы сдержаться?

– Думаю, нет. Поступил бы так же, как Зидан. Может быть, и пожестче. Считаю, если кто-то оскорбил твою семью, а ты не ответил, то это не по-мужски.

– Но ведь соперник может специально спровоцировать.

– Это правда. Можно промолчать в игре, а после матча завести его куда-нибудь и… (смеется) Поговорить там. Но у меня таких случаев, как у Зидана, еще не было, – сказал игрок .