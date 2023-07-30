«Зенит» отпускает Адамова только в «Оренбург» – в аренду до зимы. «Краснодар» и «Локо» делали предложения по защитнику

Теги Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Урал Оренбург Краснодар Арсен Адамов Футбол

«Зенит» отпускает Арсена Адамова только в «Оренбург» в аренду до зимы.

Об этом сообщил Хайдар Алханов, дедушка Арсена Адамова и бывший вице-президент «Терека».

«Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал».

Хотя еще до этого были предложения от «Краснодара», «Локомотива», но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена.

Договорились, что уйдет в аренду в «Оренбург» до зимы. Все вопросы обговорены, дело за заключением контракта. Может быть, понадобится дня два-три, чтобы успеть дозаявить футболиста», – сказал Алханов.

Контракт 23-летнего Адамова с «Зенитом» действует до июня 2026 года. Он перешел в клуб из Петербурга  из «Урала» зимой 2022-го за 5 млн евро. Статистика игрока – здесь.

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25 комментариев

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Пикачу82
Только своему бастарду, не дай бог конкурентам отдать!)))
+51
-20
+31
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Лирой Дженкинс
Ответ Пикачу82
Только своему бастарду, не дай бог конкурентам отдать!)))
то-то я смотрю все остальные с огромным удовольствием усиливают конкурентов)
+28
-11
+17
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Дядя ТУРА
у Локо полный набор фланговых защитников. бред
+15
-2
+13
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космонавт на дереве
Ответ Slavnov
Интересно почему только в оренбург....)))
"деловые отношения", как говорят gazовые))
+13
-6
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Slavnov
Интересно почему только в оренбург....)))
+10
-5
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Алексей Крапивкин
Ответ Пикачу82
Только своему бастарду, не дай бог конкурентам отдать!)))
Ну а кто захочет конкурентам отдавать игроков?)
+3
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Дмитрий Тихонов
Надо ещё у его бабушки спросить, вдруг она ещё что-то знает?
+3
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Роман Олегов
Ответ Виталик Украинский
Ахмат, Локо, Урал практикуют "бицца-бороцца". В Оренбурге хотя бы в футбол играют.
Не факт, что для Адамова это преимущество
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космонавт на дереве
Ну логично. Для чего ещё фарм-клубы нужны
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Владимир Тищенко
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Красная стрела
Всё грамотно. Тырить у конкурентов по звоночку- всегда пожалуйста. Как отпускать туда-так ни за что. Очень классная политика.
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Алексей Иванов
Фарму
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heathen
Ответ Лирой Дженкинс
то-то я смотрю все остальные с огромным удовольствием усиливают конкурентов)
нет, просто конкуренты разорвали Оренбург, как и Крылья
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Роман
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Ответ ЗЕНИТ65
Для него преимущество. Парень быстрый, с мозгами. Лучше бы Чистякова отправили в аренду.
сидит быстро на скамейки.
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Красная стрела
Ответ Slavnov
Интересно почему только в оренбург....)))
Ну так очки всё равно Оренбург не отберёт. Всё решено ж
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Ivan Petrov
Ответ Slavnov
Интересно почему только в оренбург....)))
Сложный вопрос...
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Noxalas
Ответ Красная стрела
Ну так очки всё равно Оренбург не отберёт. Всё решено ж
По такой логике нужно в спартак отдать
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