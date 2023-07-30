«Зенит» отпускает Адамова только в «Оренбург» – в аренду до зимы. «Краснодар» и «Локо» делали предложения по защитнику
«Зенит» отпускает Арсена Адамова только в «Оренбург» в аренду до зимы.
Об этом сообщил Хайдар Алханов, дедушка Арсена Адамова и бывший вице-президент «Терека».
«Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал».
Хотя еще до этого были предложения от «Краснодара», «Локомотива», но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена.
Договорились, что уйдет в аренду в «Оренбург» до зимы. Все вопросы обговорены, дело за заключением контракта. Может быть, понадобится дня два-три, чтобы успеть дозаявить футболиста», – сказал Алханов.
Контракт 23-летнего Адамова с «Зенитом» действует до июня 2026 года. Он перешел в клуб из Петербурга из «Урала» зимой 2022-го за 5 млн евро. Статистика игрока – здесь.
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