«Зенит» отпускает Адамова только в «Оренбург» – в аренду до зимы. «Краснодар» и «Локо» делали предложения по защитнику

«Зенит» отпускает Арсена Адамова только в «Оренбург» в аренду до зимы.

Об этом сообщил Хайдар Алханов, дедушка и бывший вице-президент «Терека».

«Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий. Футболист хотел перейти в « », « » или «Урал».

Хотя еще до этого были предложения от « », « », но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена.

Договорились, что уйдет в аренду в «Оренбург» до зимы. Все вопросы обговорены, дело за заключением контракта. Может быть, понадобится дня два-три, чтобы успеть дозаявить футболиста», – сказал Алханов.

Контракт 23-летнего Адамова с «Зенитом» действует до июня 2026 года. Он перешел в клуб из Петербурга из «Урала» зимой 2022-го за 5 млн евро. Статистика игрока – здесь.